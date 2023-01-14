Влияние Euribor на покупку автомобиля: как купить машину в нестабильной экономической ситуации?

Валдеко Кюбарсепп добавил, что самым большим преимуществом автокредита Inbank является отсутствие первоначального взноса, который обычно составляет несколько тысяч евро. „Кроме того, транспортное средство сразу принадлежит покупателю, т. е. он сам вправе выбирать, оформлять страхование каско на транспортное средство или нет, и продать транспортное средство в дальнейшем будет просто, потому что это можно будет сделать без участия банка“, – сказал руководитель коммерческого подразделения Inbank в Эстонии.

Руководитель коммерческого подразделения Inbank в Эстонии рекомендовал всегда покупать автомобиль стоимостью менее 10 000 евро сразу, оплачивая всю стоимость, если это возможно, или брать автокредит с фиксированной процентной ставкой. „Стоимость более дешёвого автомобиля уже значительно упала, поэтому его стоит покупать сразу. Однако если возможности для этого нет, лучше взять автокредит с фиксированной процентной ставкой. Базовая процентная ставка фиксированной процентной ставки обычно выше, чем процентная ставка по лизингу, но она даёт уверенность в будущем“, – добавил Кюбарсепп. Средняя сумма автокредита в Inbank в этом году составляет 10 000 евро.

На эстонском рынке в основном предлагаются лизинги автомобилей, которые связаны с повышением базовых процентных ставок Европейского центрального банка и Euribor , а это означает, что каждое дальнейшее повышение процентных ставок также повлияет на ежемесячный платёж по лизингу автомобиля. „Подобно жилищному кредиту, лизинг автомобиля имеет так называемую плавающую процентную ставку, которая состоит из процентной ставки, установленной банком, и ставки Euribor за последние шесть месяцев. С другой стороны, автокредит имеет фиксированную процентную ставку, которая остаётся неизменной на протяжении всего периода кредитования“, – рассказал Кюбарсепп.

„Существует несколько способов профинансировать покупку подержанного или нового автомобиля – купить автомобиль сразу за счёт сбережений, взять автокредит, оформить лизинг автомобиля или долгосрочную аренду. Делая выбор, стоит тщательно обдумать, какой выбор является наиболее практичным в текущих экономических условиях“, – пояснил Валдеко Кюбарсепп, руководитель коммерческого подразделения Inbank в Эстонии.

Для покупки более дорогих автомобилей отдавайте предпочтение лизингу автомобиля

Чтобы приобрести более дорогой автомобиль, даже в нынешних экономических условиях стоит полагаться на лизинг. „Жители Эстонии предпочитают автомобили побольше и подороже, и часто для финансирования такой покупки требуется дополнительное финансирование. Для более дорогих автомобилей имеет смысл брать автомобиль в лизинг с плавающей процентной ставкой. У него плавающая процентная ставка, но ежемесячный платёж ниже, потому что лизинг имеет 25-процентную остаточную стоимость, что снижает ежемесячный платёж“, – пояснил руководитель коммерческого подразделения Inbank в Эстонии. Он добавил, что в конце периода лизинга автомобиля при желании можно снова рассрочить остаточную стоимость и оплачивать лизинг до конца даже с более низкими ежемесячными платежами, чем в начале периода. Средняя сумма лизинга автомобиля в этом году в Inbank составляет 21 000 евро, при этом для лизинга также не требуется ни первоначального взноса, ни страхования каско.

Глава коммерческого подразделения Inbank подчеркнул, что не стоит бояться покупать автомобиль с финансированием, так как часто автомобиль, который даже дороже на несколько тысяч евро, в итоге может оказаться дешевле. „При покупке подержанного автомобиля необходимо тщательно продумать, какие могут быть дополнительные расходы на техническое обслуживание и ремонт. Дополнительное финансирование может помочь приобрести более новый автомобиль, что требует меньших затрат после покупки автомобиля“, – пояснил Кюбарсепп.

Если вы не хотите покупать автомобиль, отдавайте предпочтение аренде

В трудные времена также стоит задуматься о долгосрочной аренде автомобиля. Андрус Валма, исполнительный директор Mobire Group, рассказал, что в текущей ситуации неопределённости вырос интерес к аренде автомобилей с полным спектром услуг как к альтернативному способу использования транспортного средства. „Самым большим преимуществом аренды с полным спектром услуг является отсутствие первоначального взноса и чёткое представление о ежемесячных расходах, которые, среди прочего, включают в себя оплату аренды автомобиля, регулярное техническое обслуживание, летнюю и зимнюю резину, страховые взносы. Таким образом, у потребителя один фиксированный ежемесячный платёж за весь период аренды, и он не должен беспокоиться о том, повлияет ли увеличение процентной ставки и каким образом на ежемесячный платёж. Помимо отсутствия беспокойства в связи с увеличением процентной ставки, аренда является ещё и защитой от инфляции, так как все цены на услуги, включённые в ежемесячный платёж, согласовываются на срок до 5 лет“, – пояснил Валма. Он добавил, что самая большая проблема при покупке автомобиля заключается в том, что покупатель не осознаёт для себя всех дополнительных расходов, которые обычно сопровождают покупку транспортного средства.

Исполнительный директор Mobire Group подчеркнул, что преимуществом аренды с полным спектром услуг в текущей рыночной ситуации является упрощённое расторжение договора. „Если возникает ситуация, когда владеть автомобилем становится слишком накладно для семьи, гораздо проще расторгнуть договор аренды, чем начать продавать автомобиль“, – сказал Валма.