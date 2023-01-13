Марина Кальюранд: сейчас не надо отказываться от русского языка

- Ощущаете ли вы как человек, который очень хорошо говорит по-русски, какое-то давление именно на русский язык с той точки зрения, что это язык агрессора и отношение к языку меняется?

- В принципе, я нахожусь в Брюсселе. Поэтому, может быть, не совсем четко понимаю, что происходит в Эстонии. Но в последние месяцы я говорю с журналистами, провожу онлайн-беседы на русском языке. Как раз для того, чтобы дойти лучше до наших русскоязычных жителей. Честно говоря, я этого (давления на язык) не чувствую. Но, может быть это потому, что я - двуязычная. И для меня элементарно, что я знаю этот язык, уважаю это государство, уважаю культуру и сохраняю свой русский язык. Так что, может быть, меня воспитали совершенно по-другому. Для меня и русский язык, и эстонский, не могу сказать, что равные, но одинаково важны.

- У наc, по крайней мере, дважды была история с украинскими политиками, которые, при том, что по-русски они говорят очень хорошо, отказывались давать интервью на русском. Они хотели говорить по-английски хотя, ни журналисты нашей редакции, ни они сами все-таки английским идеально не владели.

- Знаете, когда кто-то из Украины хочет говорить по-английски, я это понимаю. Когда я была, например, в Ирпене и в Буче в апреле месяце, я не знала, на каком языке начинать с людьми говорить. По-украински я не говорю. По-английски - да, с удовольствием. А люди подходили сами и начинали говорить по-русски, тогда я тоже говорила с ними по-русски. С теми, кто подходили и начинали говорить по-английски, я говорила на по-английски. Потому что я их понимаю. Я понимаю, если они не хотят сейчас в Эстонии говорить по-русски. Но если это мешает работе журналистов, то, честно говоря, жалко. Потому что важно, чтобы информация дошла. Важно, чтобы их информация дошла. Чтобы мы услышали, что думают и говорят украинцы. И если это легче сделать по-русски, то ради бога. По-моему не надо сейчас отказываться от языка.