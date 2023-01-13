Государство поможет домам попечения справиться с высокими ценами на энергоносители

По словам министра Рийсало, плата за место в попечительских учреждениях с каждым годом увеличивается, и, к сожалению, нынешний рост цен тоже оказывает свое влияние. „Государство поддержало бытовых потребителей энергии, и сейчас, во время зимнего отопительного периода, мы окажем такую же поддержку постояльцам домов общего и специального ухода и их родственникам, чтобы помочь им справиться с ростом цен“, – сказала Рийсало.

„Реформа системы социального ухода вступит в силу в июле. Она поможет всем людям с установленной потребностью в уходе - в будущем они смогут оплачивать свой взнос и из средней пенсии. Люди же, получающие более низкую пенсию, при необходимости получат дополнительную поддержку“, – сказала Рийсало.

Кроме того, в период с 1 января по 31 марта 2023 планируется поддержать поставщиков услуг специального ухода с размещением (услуга проживания в сообществе и круглосуточная услуга специального ухода) суммой на покрытие дополнительных расходов, связанных с высокими затратами на энергию. По данным Департамента социального страхования, речь идет о 3111 человеках, нуждающихся в круглосуточном специальном уходе или услуге проживания в учреждении.