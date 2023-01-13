Operail подписал договор о продаже дочернего предприятия в Финляндии(1)
Принадлежащее эстонскому государству железнодорожное предприятие Operail подписало договор о продаже своего дочернего предприятия Operail Finland, которое занимается грузоперевозками в Финляндии. Новым собственником является котируемое на бирже финское логистическое предприятие Nurminen Logistics. В результате конкурса цена продажи была установлена в размере 27,7 миллионов евро.
Заключённый в последние дни предыдущего года договор купли-продажи вступит в силу после одобрения финскими властями. После этого начнется переходный период, в течение которого Operail передаст деятельность предприятия полностью новому собственнику. Изменений в повседневной работе Operail Finland и для персонала в связи со сменой собственника не планируется.
У Operail Finland 9 мощных магистральных локомотива Wabtec Powerhaul, один построенный в Эстонии маневровый локомотив C30-MF и свыше 40 работников. По словам руководителя концерна Operail Рауля Тоомсалу, новый собственник получит себе значительный объём грузоперевозок и работающее предприятие с высоким потенциалом прибыльности, которым хорошо управляли. „Мы желаем ему успеха и роста железнодорожных грузоперевозок!“ – добавил Тоомсалу.
Operail начало грузоперевозки в Финляндии два года назад, в конце 2020 года.
Исполнявший в течение всего периода деятельности роль исполнительного директора Operail Finland Илкка Сеппянен добавил, что благодаря Operail в Финляндии активизировался рынок железнодорожных грузоперевозок: „Мы были и есть предприятие, предлагающее серьёзную конкуренцию на железной дороге Финляндии“.
„Для Operail работа со своим предприятием в Финляндии дала бесценный опыт, возможность сочетать наилучшие знания и практики с рынка разных стран, – сказал Тоомсалу, подытожив время работы в Финляндии. – Мы получили возможность обучать финских работников в Эстонии, и эстонские работники могли ознакомиться с ведением дел в Финляндии“.
Решение о продаже предприятия не было связано с агрессией России на Украине. Уже в мае 2021 года собственник Operail решил начать выход из деятельности в Финляндии, поскольку для Эстонии не является стратегически необходимым заниматься бизнесом в других странах. Бизнес действует успешно на свободном рынке, в руках частных собственников.
Однако агрессия России на Украине повлияла на ход процесса продажи. Общая рыночная ситуация на железной дороге с колеёй шириной 1520 мм заметно ухудшилась в 2022 году. Вместо первоначальной продажи доли 51% было принято решение полностью выйти из деятельности в Финляндии и сделать это за быстрые сроки.
„Был очень сложный процесс продажи. Несмотря на совершенно непредсказуемую ситуацию, люди Operail работали почти круглосуточно, чтобы выполнить указания собственника. Если некоторое время не было уверенности, можно ли будет вообще продать предприятие или мы должны будем прекратить деятельность предприятия и продать активы, то в конце концов всё-таки успешным оказался лучший сценарий. Цена продажи покрывает все обязательства. Большое спасибо за это всей команде Operail“, – выразил свою признательность Тоомсалу.