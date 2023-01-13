Operail подписал договор о продаже дочернего предприятия в Финляндии

Заключённый в последние дни предыдущего года договор купли-продажи вступит в силу после одобрения финскими властями. После этого начнется переходный период, в течение которого Operail передаст деятельность предприятия полностью новому собственнику. Изменений в повседневной работе Operail Finland и для персонала в связи со сменой собственника не планируется.

У Operail Finland 9 мощных магистральных локомотива Wabtec Powerhaul, один построенный в Эстонии маневровый локомотив C30-MF и свыше 40 работников. По словам руководителя концерна Operail Рауля Тоомсалу, новый собственник получит себе значительный объём грузоперевозок и работающее предприятие с высоким потенциалом прибыльности, которым хорошо управляли. „Мы желаем ему успеха и роста железнодорожных грузоперевозок!“ – добавил Тоомсалу.

Operail начало грузоперевозки в Финляндии два года назад, в конце 2020 года.

Исполнявший в течение всего периода деятельности роль исполнительного директора Operail Finland Илкка Сеппянен добавил, что благодаря Operail в Финляндии активизировался рынок железнодорожных грузоперевозок: „Мы были и есть предприятие, предлагающее серьёзную конкуренцию на железной дороге Финляндии“.

„Для Operail работа со своим предприятием в Финляндии дала бесценный опыт, возможность сочетать наилучшие знания и практики с рынка разных стран, – сказал Тоомсалу, подытожив время работы в Финляндии. – Мы получили возможность обучать финских работников в Эстонии, и эстонские работники могли ознакомиться с ведением дел в Финляндии“.

Решение о продаже предприятия не было связано с агрессией России на Украине. Уже в мае 2021 года собственник Operail решил начать выход из деятельности в Финляндии, поскольку для Эстонии не является стратегически необходимым заниматься бизнесом в других странах. Бизнес действует успешно на свободном рынке, в руках частных собственников.