18.01.2023, 09:50
Латвия, снизив НСО на продукты питания, оказалась в выигрыше. В Эстонии считают, что это не сделает еду дешевле(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
В прошлом году заметно подорожали все основные продукты питания, по прогнозам, в этом году цены на еду вырастут на 9–12%. Из-за высоких цен на повестку дня вновь вынесен вопрос о снижении налога с оборота на продукты питания, пишет издание Maaleht.
В Эстонии ставка налога с оборота — 20%. Исключение составляют книги, рабочие тетради, лекарства и медицинские оборудование, а также услуги размещения, для этих товаров и услуг НСО составляет 9%. Ставка НСО для периодических изданий — 5%, некоторые товары и услуги социального характера не облагаются налогом с оборота.