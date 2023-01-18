Экономика
18.01.2023, 09:50

Латвия, снизив НСО на продукты питания, оказалась в выигрыше. В Эстонии считают, что это не сделает еду дешевле

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НСО на отечественные продукты питания мог бы быть ниже.
НСО на отечественные продукты питания мог бы быть ниже.
ФОТО: Lii Sammler | Delfi Meedia

В прошлом году заметно подорожали все основные продукты питания, по прогнозам, в этом году цены на еду вырастут на 9–12%. Из-за высоких цен на повестку дня вновь вынесен вопрос о снижении налога с оборота на продукты питания, пишет издание Maaleht.

В Эстонии ставка налога с оборота — 20%. Исключение составляют книги, рабочие тетради, лекарства и медицинские оборудование, а также услуги размещения, для этих товаров и услуг НСО составляет 9%. Ставка НСО для периодических изданий — 5%, некоторые товары и услуги социального характера не облагаются налогом с оборота.

Продукты питания в список исключений не входят, и несмотря на то, что цены выросли более чем на 30 процентов, налог с оборота составляет 20%. Кроме Эстонии, в Европе еще в трех странах на продукты питания установлен высокий налог с оборота. Это — Болгария (20%), Литва (21%) и Дания (25%).

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