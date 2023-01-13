Финляндия будет принимать прибывающих в Эстонию украинских военных беженцев: до ста человек в неделю

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что агрессия России против Украины продолжается, и поскольку значительная часть военных действий нацелена против мирного населения, то в Эстонию по-прежнему прибывают военные беженцы. „До сих пор мы смогли обеспечить всем прибывающим должный уровень поддержки и услуг, однако по мере того, как беженцев становилось все больше, мы уже своевременно и заранее обратились за поддержкой к нашим северным соседям. В последние несколько недель мы достигли договоренности о том, как движение беженцев в Финляндию может происходить, и в самое ближайшее время Финляндия ожидает с нашей стороны до ста беженцев в неделю, которые сразу по прибытии смогут ходатайствовать о временной защите. Здесь важно подчеркнуть, что такой переезд в Финляндию это просто возможность, которую прибывающим предлагают, а не давление или, тем более, не требование с нашей стороны. Те, кто предпочтут остаться в Эстонии, например, поскольку их семья или родственники уже находятся здесь, то у них, естественно, будет такая возможность. В то же время, для многих военных беженцев переезд в Финляндию также является желанной перспективой“, - пояснил Ляэнеметс.