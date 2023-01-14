Основатель IT-фирмы: опытный специалист в Эстонии может зарабатывать до 6000 евро в месяц

Относительно высокие зарплаты в сфере IT в Эстонии обусловлены рядом факторов, таких как высокий спрос на квалифицированных специалистов и высокая стоимость жизни. Правительство также поддерживает IT-сектор, благодаря чему многие успешные технологические компании базируются в Эстонии. Это, в свою очередь, стимулирует потребность в квалифицированных IT-специалистах и способствует высоким зарплатам в этой области. Кроме того, политическая стабильность страны и хорошие условия жизни делают ее привлекательной как для местных, так и для иностранных IT-специалистов.