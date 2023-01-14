Экономика
14.01.2023, 08:15

Основатель IT-фирмы: опытный специалист в Эстонии может зарабатывать до 6000 евро в месяц

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Павел Захаров, основатель фирмы по веб-разработке IT Solutions Group.
Павел Захаров, основатель фирмы по веб-разработке IT Solutions Group.
ФОТО: личный архив

Как обстоят сейчас дела IT-рынком в Эстонии, какие заплаты получают сотрудники сферы высоких технологий, приехали ли в страну украинские специалисты и есть ли нехватка кадров из-за санкций в отношении граждан России? О сфере высоких технологий RusDelfi поговорил с Павлом Захаровым, основателем фирмы по веб-разработке IT Solutions Group.

Относительно высокие зарплаты в сфере IT в Эстонии обусловлены рядом факторов, таких как высокий спрос на квалифицированных специалистов и высокая стоимость жизни. Правительство также поддерживает IT-сектор, благодаря чему многие успешные технологические компании базируются в Эстонии. Это, в свою очередь, стимулирует потребность в квалифицированных IT-специалистах и способствует высоким зарплатам в этой области. Кроме того, политическая стабильность страны и хорошие условия жизни делают ее привлекательной как для местных, так и для иностранных IT-специалистов.

Заработная плата IT-специалистов в Эстонии может варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как уровень опыта, конкретная роль и компания, в которой они работают. Позиции начального уровня, такие как младший разработчик, обычно имеют диапазон заработной платы от 1000 до 1800 евро в месяц.

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