Новости Эстонии
14.01.2023, 14:55

Личный опыт: кассир DEPO испортила мне вечер!

 (1)
DEPO
DEPO
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

Сходила, наконец, в DEPO, подивилась погоде, купила то-се. И испортила себе настроение.

Я долго ждала возможности сходить в DEPO, наконец, окинув взглядом дом, чтобы понять, что именно мне там нужно купить, решилась. Для тех, кто еще не знает, это гигантский хозяйственный магазин, где продается все на свете. Цветы, животные, строительные материалы, продукты питания и чистящие средства, шкафы и стулья и т.д. Цены здесь вполне демократичные.

Итак, я приобрела несколько важных вещей для ванной и, к моему удовольствию, крохотный кактус, для которого я долго выбирала подходящий горшок. Я держала в руке кактус в белом керамическом горшке, как свечу, радостно шагая к кассе.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии