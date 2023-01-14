Личный опыт: кассир DEPO испортила мне вечер!

Я долго ждала возможности сходить в DEPO, наконец, окинув взглядом дом, чтобы понять, что именно мне там нужно купить, решилась. Для тех, кто еще не знает, это гигантский хозяйственный магазин, где продается все на свете. Цветы, животные, строительные материалы, продукты питания и чистящие средства, шкафы и стулья и т.д. Цены здесь вполне демократичные.