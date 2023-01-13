Шансы на выборах высоки? Партия реформ продолжает оставаться самой популярной, EKRE наступает на пятки(13)
Партия реформ остается самой популярной политической силой страны, но ее отрыв от Консервативной народной партии (EKRE) сократился с 12% до 7%, выясняется из опроса, проведенного Kantor Emor по заказу ERR.
В январе Партию реформ поддерживали 28% респондентов - на 2% меньше, чем в декабре. Поддержка EKRE за месяц выросла с 18% до 21%.
Третье место в рейтинге продолжает занимать Центристская партия, популярность которой выросла с 16% до 18%, четвертое место в общереспубликанском рейтинге популярности партий занимает Eesti200, поддержка которой за месяц снизилась с 14% до 11%. Рейтинг соцдемов вырос с 9% до 10%, а популярность Isamaa снизилась с 8% до 7%.
Популярность партии „Зеленые Эстонии“ осталась на уровне 3%, не изменилась и поддержка „правых“ - 1%.