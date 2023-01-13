Шансы на выборах высоки? Партия реформ продолжает оставаться самой популярной, EKRE наступает на пятки

В январе Партию реформ поддерживали 28% респондентов - на 2% меньше, чем в декабре. Поддержка EKRE за месяц выросла с 18% до 21%.

Третье место в рейтинге продолжает занимать Центристская партия, популярность которой выросла с 16% до 18%, четвертое место в общереспубликанском рейтинге популярности партий занимает Eesti200, поддержка которой за месяц снизилась с 14% до 11%. Рейтинг соцдемов вырос с 9% до 10%, а популярность Isamaa снизилась с 8% до 7%.