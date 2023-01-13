Ад на дорогах: за сутки пострадали восемь человек, в том числе четырехлетний ребенок, на пешеходном переходе сбили девушку

Вчера в 7:35 на 12-м км дороги Юуру-Рапла грузовик MAN с прицепом, которым управлял 60-летний мужчина, из-за скользкой дороги вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford Focus, которым управляла 39-летний летняя женщина. Четырехлетнего мальчика, находившегося в автомобиле, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Около 7:40 утра в волости Тори Пярнуского уезда на 22 км шоссе Пярну-Тори Audi A4, управляемая 25-летней женщиной, также выехала на встречную полосу и столкнулась с легковым автомобилем Škoda Octavia с 49-летним мужчиной за рулем. Водитель Audi был доставлен в Пярнускую больницу.

В 11:02 автомобиль скорой помощи Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 45-летний мужчина, съехал с дороги на 28 километре дороги Ристи-Виртсу в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа и перевернулась через крышу. Водитель транспортного средства и находившиеся в нем 40-летняя женщина и 31-летний мужчина были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 12:15 в Тойлаской волости Ида-Вирумаа на 152 км трассы Таллинн-Нарва грузовик Mercedes-Benz Axor, которым управлял 38-летний мужчина, по предварительным данным, из-за сильного ветра отклонился на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Saab 9-3, которым управлял 39-летний мужчина. Водителя Saab и находившуюся в нем 32-летнюю женщину доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 16:21 46-летний мужчина за рулем грузовика Scania P114 сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле автобусной остановки Кява в Кохтла-Ярве. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

За сутки задержали 13 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.