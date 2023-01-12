ЧП и криминал
12.01.2023, 22:20

Ехавший по Ласнамяэ в автобусе мужчина сделал бомбовое предупреждение

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Полиция остановила автобус у торгового центра Мустакиви
Полиция остановила автобус у торгового центра Мустакиви
ФОТО: Kevin-Argo Tuisk

В четверг вечером пассажир автобуса, ехавшего по столичному району Ласнамяэ, позвонил в Центр тревоги и сделал бомбовое предупреждение.

В 20 часов Центр тревоги принял звонок от мужчины, который сообщил, что у него бомба, с которой он в момент звонка находится в таллиннском районе Ласнамяэ в автобусе междугородней линии, сообщил Delfi дежурный пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

Полиция остановила автобус вблизи остановки Мустакиви. Людей из салона эвакуировали, автобус проверили саперы.

Никаких взрывных устройств ни у мужчины, ни в автобусе не нашли. Человек, сделавший бомбовое предупреждение, задержан.

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