Ехавший по Ласнамяэ в автобусе мужчина сделал бомбовое предупреждение

В 20 часов Центр тревоги принял звонок от мужчины, который сообщил, что у него бомба, с которой он в момент звонка находится в таллиннском районе Ласнамяэ в автобусе междугородней линии, сообщил Delfi дежурный пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.