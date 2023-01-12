12.01.2023, 22:20
Ехавший по Ласнамяэ в автобусе мужчина сделал бомбовое предупреждение(6)
ФОТО: Kevin-Argo Tuisk
В четверг вечером пассажир автобуса, ехавшего по столичному району Ласнамяэ, позвонил в Центр тревоги и сделал бомбовое предупреждение.
В 20 часов Центр тревоги принял звонок от мужчины, который сообщил, что у него бомба, с которой он в момент звонка находится в таллиннском районе Ласнамяэ в автобусе междугородней линии, сообщил Delfi дежурный пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.
Полиция остановила автобус вблизи остановки Мустакиви. Людей из салона эвакуировали, автобус проверили саперы.
Никаких взрывных устройств ни у мужчины, ни в автобусе не нашли. Человек, сделавший бомбовое предупреждение, задержан.