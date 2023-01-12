Дело о гибели 10-летнего мальчика в центре здоровья Кейла завершено: тренера освободили от наказания

19 июля прошлого года в Кейла произошла трагедия: находясь в футбольном спортивном лагере, в бассейне Кейлаского оздоровительного центра под воду ушел 10-летний мальчик. Скорая помощь доставила мальчика в тяжелом состоянии в больницу. К сожалению, усилия медиков спасти ему жизнь не увенчались успехом, он умер. Было возбуждено уголовное дело, которое сегодня завершилось в суде согласительным производством.