ЧП и криминал
12.01.2023, 22:02

Дело о гибели 10-летнего мальчика в центре здоровья Кейла завершено: тренера освободили от наказания

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Оздоровительный центр Кейла
Оздоровительный центр Кейла
ФОТО: HENRI-KRISTIAN KIRSIP

19 июля прошлого года в Кейла произошла трагедия: находясь в футбольном спортивном лагере, в бассейне Кейлаского оздоровительного центра под воду ушел 10-летний мальчик. Скорая помощь доставила мальчика в тяжелом состоянии в больницу. К сожалению, усилия медиков спасти ему жизнь не увенчались успехом, он умер. Было возбуждено уголовное дело, которое сегодня завершилось в суде согласительным производством.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Мерике Тикк, тренера (31-летнего Эрки) обвиняли в том, что он оставил своих малолетних подопечных в бассейне Кейлаского оздоровительного центра без достаточного наздора. В результате его халатности в бассейне утонул 10-летний мальчик.

Из собранных следствием доказательств явствовало, что обвиняемый находился вместе с детьми своей группы в бассейне, следил за ними, но недостаточно тщательно. Утонувшего мальчика обнаружил под водой случайный посетитель, реанимация ребенка не дала результата.

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