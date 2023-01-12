Экономика
12.01.2023, 19:28

Город может спать спокойно: опасные удобрения вывезены из Мууга

 
Вид на порт Мууга с телебашни
Вид на порт Мууга с телебашни
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

Эстонская сельскохозяйственная компания Scandagra, купившая товар попавшей под санкции российской компании, вывезла азотные удобрения (10 000 тонн) из порта Мууга, передает rus.err.

По словам исполнительного директора Scandagra Маргуса Венелайне, удобрение на Балтийском рынке распродано: „Это очень необходимый продукт для фермеров“.

Удобрение, стоявшее на терминале DBT в Мууга с прошлого года, принадлежало российской химической компании „Акрон“.

Поскольку владельцем удобрения была подсанкционная российская компания, которой не разрешалось продавать свои товары в Эстонии, власти должны были найти решение для перемещения удобрения, чтобы оно не противоречило правилам Европейского Союза.

Аммиачное удобрение, находившееся в порту Мууга, было потенциально взрывоопасным.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии