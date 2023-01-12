Город может спать спокойно: опасные удобрения вывезены из Мууга

По словам исполнительного директора Scandagra Маргуса Венелайне, удобрение на Балтийском рынке распродано: „Это очень необходимый продукт для фермеров“.

Удобрение, стоявшее на терминале DBT в Мууга с прошлого года, принадлежало российской химической компании „Акрон“.

Поскольку владельцем удобрения была подсанкционная российская компания, которой не разрешалось продавать свои товары в Эстонии, власти должны были найти решение для перемещения удобрения, чтобы оно не противоречило правилам Европейского Союза.