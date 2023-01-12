Министр обороны Ханно Певкур рассказал, чего ждет Эстония от саммита НАТО в Вильнюсе

„Летний саммит НАТО в Вильнюсе должен стать местом, где будут утверждены новые планы обороны стран Балтии и дальнейшее присутствие НАТО в странах Балтии еще более усилится. Общим желанием стран Балтии является привлечение союзников к усилению своей противовоздушной обороны. Мы сами предприняли необходимые шаги, чтобы иметь собственную противовоздушную оборону, но пока она прибудет, мы хотим найти решение в сотрудничестве с союзниками. В дополнение к вкладу союзников, мы и сами должны показать пример, поэтому совместные действия по закупке установок HIMARS, противовоздушной обороны средней дальности и боевых машин являются хорошим примером того, как более эффективно использовать средства налогоплательщиков обеспечивая большую безопасность всего региона“, — сказал министр обороны Ханно Певкур.

„Страны Балтии также продолжают быть примером оказания помощи Украине. Все три государства Балтии активно участвуют в обучении военнослужащих сил обороны Украины, и мы готовы вместе с нашими союзниками на следующей неделе составить новый пакет военной помощи“, — продолжил Певкур.

Министры обороны стран Балтии подчеркнули, что наступательная военная позиция и империалистические амбиции России представляют большую угрозу безопасности стран Балтии и всего альянса. В преддверии летнего саммита в Вильнюсе важно, помимо реализации принятых в Мадриде решений, сосредоточиться на дальнейшем укреплении сдерживающей и оборонительной позиции НАТО на восточном крыле альянса. Сегодняшняя обстановка в области безопасности требует увеличения инвестиций в оборону для поддержки Украины и обеспечения потенциала альянса защищать свою территорию. Исходя из этого альянс должен к Вильнюсскому саммиту договориться о более амбициозных обязательствах по инвестициям в оборону

В 2022 году председательствующим государством в Балтийское оборонное сотрудничестве была Эстония, а в этом, 2023 году, председательство перешло к Латвии.