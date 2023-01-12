12.01.2023, 18:10
Сегодня началась замена оккупационных знаков на местах воинских захоронений: устанавливают нейтральные таблички(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонский военный музей и Государственный центр оборонных инвестиций приступили 12 января к установке нейтральных табличек в местах воинских захоронений, передает rus.err.
На первом этапе таблички с текстом „Жертвы Второй мировой войны“ заменят знаки с оккупационными символами в местах шести захоронений в Ида-Вирумаа: на двух объектах в волости Люганузе, на двух в Нарва-Йыэсуу, на одном в Йыхви и на одном в Кохтла-Ярве.
„Правительство приняло решение убрать символы оккупации из общественного пространства. Наша цель состоит в том, чтобы все места упокоения погибших во Второй мировой войне были отмечены с уважением и достоинством и при этом не использовались для военной или иной пропаганды“, – сказал директор Военного музея Хеллар Лилль.