Новости Эстонии
12.01.2023, 18:10

Сегодня началась замена оккупационных знаков на местах воинских захоронений: устанавливают нейтральные таблички

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Delfi
Нейтральные таблички, которые заменят оккупационные знаки
Нейтральные таблички, которые заменят оккупационные знаки
ФОТО: Riigikantselei | Delfi Meedia

Эстонский военный музей и Государственный центр оборонных инвестиций приступили 12 января к установке нейтральных табличек в местах воинских захоронений, передает rus.err.

На первом этапе таблички с текстом „Жертвы Второй мировой войны“ заменят знаки с оккупационными символами в местах шести захоронений в Ида-Вирумаа: на двух объектах в волости Люганузе, на двух в Нарва-Йыэсуу, на одном в Йыхви и на одном в Кохтла-Ярве.

„Правительство приняло решение убрать символы оккупации из общественного пространства. Наша цель состоит в том, чтобы все места упокоения погибших во Второй мировой войне были отмечены с уважением и достоинством и при этом не использовались для военной или иной пропаганды“, – сказал директор Военного музея Хеллар Лилль.

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