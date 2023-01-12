Ратас поддержал создание международного трибунала по военным преступлениям России

На встрече Ратас сказал, что Эстония и Хорватия разделяют общие ценности и ведут хорошее сотрудничество на уровне ЕС и НАТО, равно как и двустороннем уровне. По словам Ратаса, единство западных стран крайне важно, особенно в сложившейся напряженной обстановке в сфере безопасности.

„Крайне важно придерживаться единых позиций и в вопросах, касающихся развязанной Россией агрессивной войны в Украине. Приложим все усилия, чтобы всесторонне поддержать Украину и оказать ей политическую, военную и гуманитарную помощь. Также мы твердо поддерживаем создание специального международного трибунала. Важно вводить дальнейшие санкции в отношении России, чтобы повысить цену агрессии“, – сказал Ратас.

В качестве положительного фактора спикер Рийгикогу отметил вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По словам Ратаса, это укрепляет безопасность всего альянса, особенно на восточном крыле. Он отдельно поблагодарил Хорватию за сотрудничество в расположенном в Таллинне Центре передового опыта по совместной защите от киберугроз НАТО и поздравил страну с присоединением к еврозоне и Шенгенской зоне. По мнению Ратаса, необходимо продолжать поддерживать тесные отношения между парламентами Эстонии и Хорватии.

Во время встречи Ратас и Пленкович также обсудили проблемы, связанные с инфляцией, и возможности уменьшить расходы на энергию. Участники встречи также обсудили ситуацию на Западных Балканах.