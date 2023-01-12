С сегодняшнего дня на Чудское озеро можно выезжать на внедорожниках
Начиная с сегодняшнего дня, 12 января, пограничная служба разрешает выезд на лед Чудского озера и на внедорожниках, фактическая масса которых не превышает 1000 килограммов.
После изменения ледовых условий пограничная служба разрешает выезд на внедорожниках на лед Чудского озера. При этом важно иметь в виду, что на лед Чудского озера можно выезжать лишь на таком на внедорожнике, фактическая масса которого не превышает 1000 килограммов.
Запрещен выход на лед на участке между деревней Смольница и рекой Нарва, а также запрещено приближение к устью реки Ранна-Пунгерья ближе, чем на 200 метров. Следует избегать приближения к устью реки Выханду, также следует проявлять осторожность при выезде из юго-восточной части острова Пийриссаар, так как в этих местах лед может быть тонким.
На внедорожниках разрешается выезжать на лед следующих водоемов:
Чудское озеро (транспортные средства со снаряженной массой до 1000 килограммов)
Псковское и Теплое озеро
Нарвское водохранилище (транспортные средства со снаряженной массой до 300 кг, но только на определенную ледовую территорию)
Пешим ходом разрешается выходить на лед следующих водоемов:
озеро Ванику
озеро Пабра
озеро Крийва
В целях сохранения жизни запрещается выходить на лед следующих приграничных водоемов как пешком, так и на внедорожниках:
озеро Паттина
река Нарва
С текущей ледовой обстановкой можно ознакомиться на домашней странице Департамента полиции и пограничной охраны.