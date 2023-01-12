Больничная касса станет Кассой здоровья. Сколько стоит поменять название?

Старое название уже давно не отражает содержания деятельности Больничной кассы, считают в организации. Несколько лет учреждение работает на сохранение и восстановление здоровья населения, в последние годы бюджет этих направлений значительно вырос и будет продолжать расти. „Мы всё больше и больше сосредотачиваемся на сохранении здоровья людей, чтобы они чувствовали себя хорошо и меньше нуждались в медицинской помощи. Мы призываем людей вести более здоровый образ жизни и помогаем им в случае проблем со здоровьем“ – отмечает советник по коммуникации Больничной кассы Игорь Ляпин.

Название Касса здоровья уже понемногу внедряется в повседневную работу. Например, адреса корпоративных электронных почт заканчиваются следующим образом: @tervisekassa.ee. „На сегодняшний день непосредственно на смену названия было потрачено чуть менее 6000 евро. Мы заказывали канцелярские товары под новым именем, но только тогда, когда у нас заканчивались вещи со старым логотипом Больничной кассы. Дополнительных расходов при этом не было“, – рассказывает Игорь Ляпин. Кроме того, планируется заменить вывески в офисах и перевести интернет-страницу на новую цветовую схему. Для этого была проведена предварительная техническая работа и приобретен домен tervisekassa.ee. Других существенных затрат на изменение названия пока не производилось.

„Для жителей Эстонии в их привычном общении с Кассой здоровья ничего не изменится, за исключение того, что они познакомятся с нашим новым логотипом“, – добавил Игорь Ляпин. Однако изображение черепахи осталось неизменным. Во многих культурах черепаха является символом сотворения Земли, означающем долголетие и упорство в достижении целей. Черепаху высмеивают за ее медлительность, но медицинское страхование – консервативная сфера. Панцирь защищает черепаху от неожиданных угроз. Именно такое чувство защиты хотят предложить своим страхователям и Больничная касса, и Касса медицинского страхования, говорится на официальном сайте.