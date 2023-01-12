„Против“, но в то же время и „за“. Кая Каллас объяснила, почему до сих пор функционирует бесплатный общественный транспорт

„Это совершенно бессмысленное разбазаривание денег“, - говорила Каллас в 2018 году в газете Tartu Postimees.

Теперь Партия реформ руководит уже второй правительственной коалицией, но ничего не меняется. Коалиция как бы одновременно и „за“, и „против“.

Как сказала глава правительства Кая Каллас сегодня порталу Delfi, в этом вопросе у коалиции договоренности нет. Тему обсуждали летом, когда формировалось правительство.

По всей видимости, к обсуждению этой темы вновь вернутся после мартовских выборов в Рийгикогу, когда будет создаваться новая правительственная коалиция. Каллас по-прежнему уверена, что нынешняя организация общественного транспорта проблем не решает.

На следующей неделе в кабинете министров начнется обсуждение вопроса потребности в транспортных услугах.