ТАБЛИЦЫ | Щедрая поддержка от предпринимателей: смотрите, сколько и от кого получили пожертвования политические партии

Пожертвования политическим партиям работают как часы – и на этот раз предприниматель Парвел Пруунсильд пожертвовал 100 000 евро партии Isamaa. Второе по величине пожертвование было сделано социал-демократам. Сааремааский предприниматель Маргус Ванаселья пожертвовал Социал-демократической партии 35 000 евро. Далее следуют пожертвования в размере 25 000 евро - столько пожертвовал предприниматель Армин Кару Партии реформ, столько же пожертвовали Прийт Аламяэ и Яан Пиллесаар партии Eesti200.