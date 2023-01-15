Новости Эстонии
15.01.2023, 17:59

ТАБЛИЦЫ | Щедрая поддержка от предпринимателей: смотрите, сколько и от кого получили пожертвования политические партии

 (4)
Среди крупных жертвователей были предприниматели Парвел Пруунсильд и Маркус Виллиг.
Среди крупных жертвователей были предприниматели Парвел Пруунсильд и Маркус Виллиг.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

На этой неделе были обнародованы доходы политических партий за последний квартал прошлого года. Смотрите в таблицах, какую поддержку получили политические партии.

Пожертвования политическим партиям работают как часы – и на этот раз предприниматель Парвел Пруунсильд пожертвовал 100 000 евро партии Isamaa. Второе по величине пожертвование было сделано социал-демократам. Сааремааский предприниматель Маргус Ванаселья пожертвовал Социал-демократической партии 35 000 евро. Далее следуют пожертвования в размере 25 000 евро - столько пожертвовал предприниматель Армин Кару Партии реформ, столько же пожертвовали Прийт Аламяэ и Яан Пиллесаар партии Eesti200.

Маркус и Мартин Виллиг, Таавет Хинрикус и Ахти Хейнла, пожертвовавшие по 20 000 евро, также входят в ТОП 200 жертвователей партиям Эстонии. Крупнейшее пожертвование Центристской партии сделал Аго Вингиссар, перечисливший на счет 5000 евро. EKRE больше всех пожертвовал член Рийгикогу Керт Кинго - 7 478 евро. Анти Пооламетс пожертвовал 6000 евро, а Яак Валге – 5670 евро.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии