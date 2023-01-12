Топливо снова подорожает? Circle K: на цены в первую очередь влияет то, что происходит в Китае

Прошедшая неделя в плане колебаний цен на сырую нефть была более спокойной, чем предыдущие. „Цена на сырую нефть на прошлой неделе колебалась между 78-82 долларами США за баррель, что является значительно более стабильным по сравнению с предыдущими неделями“, — сказал руководитель отдела цен на моторное топливо в Circle K Eesti Индрек Сасси.

Сасси отметил, что самым большим фактором, влияющим на цену, является то, что происходит в данный момент Китае, и крепкий оптимизм по поводу быстрого восстановления китайской экономики после окончания строгих коронавирусных ограничений.

„По словам представителя центрального банка Китая, экономический рост страны возвращается в „нормальное русло“, поскольку правительство страны предоставляет больше финансовой помощи домохозяйствам и предприятиям для восстановления после многих лет жесткой политики в отношении коронавируса“.

По словам Сасси, по мнению некоторых аналитиков, цена на нефть может вырасти аж до 140 долларов США за баррель в случае полной отмены азиатских ограничений по COVID-19.

Кроме того, на цену продолжает влиять неопределенность того, как будет выглядеть европейский рынок дизельного топлива после вступления в силу санкций, введенных в отношении топлива российского происхождения.

С другой стороны, неопределенность в отношении влияния ограничений Китая на COVID-19 снова оказывает давление на цены на топливо. „Хотя китайские представители подтверждают, что экономика там быстро восстановится, все еще остается неопределенность в отношении того, какой будет реальная ситуация — начнутся ли новые массовые заболевания после китайского Нового года и как страна отреагирует на вспышки“, — сказал Сасси. В то же время цены на нефть на мировом рынке снижаются из-за охлаждения мировой экономики и страха перед ее падением, а также увеличения мировых запасов нефти.