ВИДЕО | Кая Каллас на пресс-конференции правительства: EKRE распространяет ложные данные о том, сколько беженцев получают прожиточные пособия(19)
Сегодня в Доме Стенбока состоялась традиционная пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Премьер-министр Кая Каллас обратила внимание на то, благодаря повышению семейных пособий, а также необлагаемого налогом минимума и пенсий, есть надежда на улучшение качества жизни эстоноземельцев. Кроме того, она отметила, что сейчас в Эстонии регистрируется исторически самый высокий уровень занятости. „ У нас на рынке труда сейчас 700 000 человек, уровень безработицы только 5,5%“, - подчеркнула премьер-министр.
Не оставила Кая Каллас без внимания и вопрос беженцев. „Важно понимать, что Украина борется за свободу, демократию, в том числе, за нашу свободу. Мы продолжим поддерживать ее, в том числе, помогать военным беженцам.
Важно знать ,что со стороны EKRE распространяются ложные данные. Я назову реальные цифры: 42117 человек находятся в статусе временной защиты. 22% этих людей нашли рабочие места, они платят налоги эстонскому государству, из которых мы, в свою очередь, платим пособия. 20% школьников, из них 76% учатся на эстонском языке“, - рассказала Кая Каллас.
Премьер-министр подчеркнула, что позитивным моментом является приостановка роста цен. „Рост цен сейчас составляет 17%. За последние 4 месяца покупательская корзина, согласно исследованиям, не подорожала. Подешевели также электричество, газ и топливо - здесь свою роль сыграли пособия от государства. В феврале должна снизиться на 30% цена газа“, - обнадежила премьер.
Правительство одобрило и отправило в Рийгикогу проект, предназначенный создать единое управление инновацией и наукой с целью сделать экономику „умнее“.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу согласился с премьером по части того, что необходимо и дальше поддерживать Украину в развязанной против нее войне со стороны России, для этого следует найти возможности использовать замороженные активы РФ на благо Украины. Кроме того, он считает важным двигаться дальше по пути санкционной политики против России.
Рейнсалу рассказал, что, к сожалению, среди беженцев попадаются люди, которые выразили симпатию к действию страны-агрессии. „Если человек выражает позиции, которые поддерживают российскую агрессию, мы как правовое государство можем взвесить его высылку обратно в Украину“.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс похвалил решение правительства по пенсиям и выразил надежду, что на экономическом положении семей также позитивно отразится повышение необлагаемого налогом минимума. Он в очередной раз прокомментировал назначения руководителей Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны и КАПО.
„Нас критикуют, что мы сделали назначения незадолго до выборов. Мол, скоро же будет сформировано новое правительство. Но работа государственных систем не должна зависеть от выборов. И если бы мы не занялись этим вопросом, могло получиться так, что срок полномочий некоторых руководителей истек до момента формирования нового правительства“, - объяснил Ляэнеметс.
Министр социальной защиты Сигне Рийсало рассказала, что вскоре вступит в силу реформа, касающаяся домов призрения. „Это будет означать для пожилого человека, что его пенсии хватит на то, чтобы находиться в доме попечения, а у его детей и внуков не будет больше обязанности платить за него, если пенсии будет не хватать. Эта обязанность ляжет на плечи местного самоуправления“, - прокомментировала Рийсало.
Еще одним важным проектом Министерства социальных дел министр считает создание домов для людей с особыми психическими потребностями.
„У нас 55 000 людей с особыми психическими потребностями, мы чувствуем нехватку специальных домов, в которых они могли бы жить. В проект будет инвестировано 53 миллиона, 47 миллионов - из европейских фондов, и я надеюсь, что у нас получится обеспечить всех нуждающихся такими местами жительства“, - сказала Рийсало.