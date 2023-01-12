ВИДЕО | Кая Каллас на пресс-конференции правительства: EKRE распространяет ложные данные о том, сколько беженцев получают прожиточные пособия

Премьер-министр Кая Каллас обратила внимание на то, благодаря повышению семейных пособий, а также необлагаемого налогом минимума и пенсий, есть надежда на улучшение качества жизни эстоноземельцев. Кроме того, она отметила, что сейчас в Эстонии регистрируется исторически самый высокий уровень занятости. „ У нас на рынке труда сейчас 700 000 человек, уровень безработицы только 5,5%“, - подчеркнула премьер-министр.

Не оставила Кая Каллас без внимания и вопрос беженцев. „Важно понимать, что Украина борется за свободу, демократию, в том числе, за нашу свободу. Мы продолжим поддерживать ее, в том числе, помогать военным беженцам.

Важно знать ,что со стороны EKRE распространяются ложные данные. Я назову реальные цифры: 42117 человек находятся в статусе временной защиты. 22% этих людей нашли рабочие места, они платят налоги эстонскому государству, из которых мы, в свою очередь, платим пособия. 20% школьников, из них 76% учатся на эстонском языке“, - рассказала Кая Каллас.

Премьер-министр подчеркнула, что позитивным моментом является приостановка роста цен. „Рост цен сейчас составляет 17%. За последние 4 месяца покупательская корзина, согласно исследованиям, не подорожала. Подешевели также электричество, газ и топливо - здесь свою роль сыграли пособия от государства. В феврале должна снизиться на 30% цена газа“, - обнадежила премьер.

Правительство одобрило и отправило в Рийгикогу проект, предназначенный создать единое управление инновацией и наукой с целью сделать экономику „умнее“.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу согласился с премьером по части того, что необходимо и дальше поддерживать Украину в развязанной против нее войне со стороны России, для этого следует найти возможности использовать замороженные активы РФ на благо Украины. Кроме того, он считает важным двигаться дальше по пути санкционной политики против России.