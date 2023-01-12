Трое граждан из пяти ходатайствуют о своих документах в среде самообслуживания Департамента полиции и погранохраны
В 2022 году было подано более полумиллиона ходатайств о выдаче документов, удостоверяющих личность. Больше всего ходатайств было подано о выдаче ID-карт и паспортов, при этом трое граждан из пяти сделало это в самообслуживании Департамента полиции и пограничной охраны по адресу iseteenindus.politsei.ee.
В 2022 году было подано 473 578 ходатайств о выдаче удостоверяющих личность документов, из них 268 798 было об ID-картах, 106 504 о паспортах и 83 902 о картах вида на жительство. Больше всего (на 82%) по сравнению с 2021 годом выросло число ходатайств о выдаче карт вида на жительство, что было обусловлено ходатайствами граждан Украины о временной защите.
Граждане Эстонии подали в 2022 году в общей сложности 313 355 ходатайств о выдаче документов, из них 61% через самообслуживание Департамента полиции и пограничной охраны. Самые активные пользователи самообслуживания проживают в Тартуском уезде (71%) и в Харьюском уезде (69%).
„Приятно видеть, что уже трое граждан из пяти ходатайствуют о своих документах в среде самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны. В 2021 году меньше половины граждан использовали самообслуживание. Подача ходатайств о документах в самообслуживании дешевле, чем в бюро обслуживания, также ходатайство можно подать в подходящее для себя время и в подходящем месте“, – сказала владелец услуги бюро идентичности и статуса Департамента полиции и пограничной охраны Марит Абрам.
Среда самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны была запущена в 2017 году, и постепенно туда были добавлены возможности подачи ходатайств о различных документах. Из удостоверяющих личность документов в самообслуживании сейчас можно подать ходатайство об ID-карте, о паспорте гражданина Эстонии и иностранца, а также о карте вида на жительство как для взрослого, так и для ребенка.
Самым младшим детям, для которых через самообслуживание было подано ходатайство о выдаче документа, было меньше года – при этом для трех детей ходатайство о документе было подано в самообслуживании уже на следующий день после рождения. Среди самых возрастных ходатайствующих о документе были один человек в возрасте 101 года, один – в возрасте 102 лет и ещё один – в возрасте 103 лет.
Среднему пользователю самообслуживания 30 лет, он скорее женского пола и живет с большой вероятностью в Харьюском уезде. Более четверти ходатайств было подано детьми, в возрасте до 15 лет, или для них.
В последние дни 2022 года добавилась возможность в качестве платной услуги получить свой удостоверяющий личность документ вместо бюро обслуживания Департамента у посредника услуги. „С середины января в рамках пилотного проекта документы можно будет получить в пяти магазинах Selver: Ярве, Мустакиви, Тонди, Пирита и в Pärnu Keskus. К апрелю добавится ещё около 50 дополнительных мест выдачи, в том числе шесть – в Финляндии“, – рассказала Марит Абрам, по словам которой, узнать больше информации и получении документа у внешнего партнера можно на сайте полиции.
„Мы постоянно ищем возможности, как приблизиться к людям и сделать подачу ходатайства и получение документа более удобными, но всё ещё безопасными, поскольку удостоверяющий личность документ является основанием для использования многих услуг как в государственном, так и в частном секторе“, – сказала Абрам.
Использование самообслуживания является также более экологичным. Согласно анализу компании SK ID Solutions AS, которая является партнером Департамента полиции и пограничной охраны при выдаче сертификатов для удостоверяющих личность документов, подача ходатайств через среду самообслуживания снижает за счет неиспользования загрязняющих окружающую среду транспортных средств углеродный след примерно на 40%. Кроме того, сохраняется лес – поданные в среде самообслуживания ходатайства являются с начала до конца безбумажными.