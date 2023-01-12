Трое граждан из пяти ходатайствуют о своих документах в среде самообслуживания Департамента полиции и погранохраны

В 2022 году было подано 473 578 ходатайств о выдаче удостоверяющих личность документов, из них 268 798 было об ID-картах, 106 504 о паспортах и 83 902 о картах вида на жительство. Больше всего (на 82%) по сравнению с 2021 годом выросло число ходатайств о выдаче карт вида на жительство, что было обусловлено ходатайствами граждан Украины о временной защите.

Граждане Эстонии подали в 2022 году в общей сложности 313 355 ходатайств о выдаче документов, из них 61% через самообслуживание Департамента полиции и пограничной охраны. Самые активные пользователи самообслуживания проживают в Тартуском уезде (71%) и в Харьюском уезде (69%).

„Приятно видеть, что уже трое граждан из пяти ходатайствуют о своих документах в среде самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны. В 2021 году меньше половины граждан использовали самообслуживание. Подача ходатайств о документах в самообслуживании дешевле, чем в бюро обслуживания, также ходатайство можно подать в подходящее для себя время и в подходящем месте“, – сказала владелец услуги бюро идентичности и статуса Департамента полиции и пограничной охраны Марит Абрам.

Среда самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны была запущена в 2017 году, и постепенно туда были добавлены возможности подачи ходатайств о различных документах. Из удостоверяющих личность документов в самообслуживании сейчас можно подать ходатайство об ID-карте, о паспорте гражданина Эстонии и иностранца, а также о карте вида на жительство как для взрослого, так и для ребенка.

Самым младшим детям, для которых через самообслуживание было подано ходатайство о выдаче документа, было меньше года – при этом для трех детей ходатайство о документе было подано в самообслуживании уже на следующий день после рождения. Среди самых возрастных ходатайствующих о документе были один человек в возрасте 101 года, один – в возрасте 102 лет и ещё один – в возрасте 103 лет.