Специальное социальное обеспечение в критическом состоянии. В закрытых учреждениях нет мест для представляющих опасность пациентов

Эти люди представляют опасность для самих себя или для окружающих. В соответствии с решением суда они должны находится под постоянным надзором в закрытых учреждениях, круглосуточно получая услуги специального социального обеспечения. Однако в конце прошлого года сложилась ситуация, из-за которой решения суда выполнить невозможно, так как свободных мест в учреждениях нет. В начале этого года четыре судебных решения, вынесенные в декабре, оставались невыполненными, так как опасных людей некуда отправить. Несколько дней назад для двух человек места нашлись, но появился еще один человек, в отношении которого вынесено судебное решение. Сейчас в судах рассматриваются восемь дел о помещении людей в учреждения специального социального обеспечения. Новые места в таких учреждениях появляются только в том случае, если кто-то из подопечных больше не нуждается в услугах.