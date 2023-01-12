Дорожные условия не сахар: четверо пострадавших в ДТП за сутки(1)
За минувшие сутки полиция задержала двоих водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. К сожалению, случились ДТП, после которых людей пришлось госпитализировать.
Вчера в 11:52 в волости Сауэ Харьюского уезда на 28-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла 35-летний мужчина на автомобиле Seat Leon выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz C220, которым управлял 26-летний мужчина. Водители транспортных средств, а также 66-летний мужчина в Seat и 26-летний мужчина в Mercedes-Benz были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 16:08 на перекрестке улиц Сыле и Мадала в Таллинне 37-летний мужчина при повороте налево на Volkswagen Passat столкнулся с Audi A4, которым управлял 27-летний мужчина. Водителя Audi доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, а пассажирку Volkswagen, 25-летнюю женщину, доставили в Западно-Таллиннскую центральную больницу.