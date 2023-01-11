Больничная касса Эстонии отказывается от нынешнего названия

По словам председателя комиссии Хельмен Кютт, необходимость смены названия уже давно является предметом активного обсуждения. Больничная касса готова к смене названия, и это необходимо сделать. „За последние 30 лет круг задач Больничной кассы расширился. Фокус деятельности учреждения все больше смещается от оплаты счетов за лечение к сохранению здоровья населения. Например, к числу задач ведомства добавились закупки лекарств, логистика вакцин, профилактические услуги и организация деятельности семейных врачей. В интересах ясности важно, чтобы название соответствовало сущности учреждения“, – пояснила Кютт.

Заместитель председателя комиссии Сирет Котка отметила, что процесс смены названия слишком затянулся. „Больничная касса уже в течение длительного времени использует два названия параллельно. Это создает ненужную путаницу. Эту ситуацию можно было разрешить и раньше, ведь вполне закономерно, что название учреждения, действующего в сфере здравоохранения, отсылает к здоровью“, – отметила она.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что во время учреждения Больничной кассы Эстонии основными функциями ведомства были управление солидарной системой медицинского страхования и обеспечение компенсаций по медицинскому страхованию застрахованным лицам. На сегодняшний день число задач ведомства расширилось. Учреждение также отвечает за оказание неотложной помощи незастрахованным лицам и оказание услуг, связанных с защитой здоровья народонаселения. При изменении задач публично-правового юридического лица целесообразна смена его названия.

Новым названием учреждения станет Касса здоровья. Оно подчеркивает конечную цель деятельности ведомства – сохранение и восстановление здоровья населения.