Больничная касса Эстонии отказывается от нынешнего названия(2)
Комиссия Рийгикогу по социальным делам решила инициировать законопроект, призванный изменить название Больничной кассы Эстонии на Кассу здоровья.
По словам председателя комиссии Хельмен Кютт, необходимость смены названия уже давно является предметом активного обсуждения. Больничная касса готова к смене названия, и это необходимо сделать. „За последние 30 лет круг задач Больничной кассы расширился. Фокус деятельности учреждения все больше смещается от оплаты счетов за лечение к сохранению здоровья населения. Например, к числу задач ведомства добавились закупки лекарств, логистика вакцин, профилактические услуги и организация деятельности семейных врачей. В интересах ясности важно, чтобы название соответствовало сущности учреждения“, – пояснила Кютт.
Заместитель председателя комиссии Сирет Котка отметила, что процесс смены названия слишком затянулся. „Больничная касса уже в течение длительного времени использует два названия параллельно. Это создает ненужную путаницу. Эту ситуацию можно было разрешить и раньше, ведь вполне закономерно, что название учреждения, действующего в сфере здравоохранения, отсылает к здоровью“, – отметила она.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что во время учреждения Больничной кассы Эстонии основными функциями ведомства были управление солидарной системой медицинского страхования и обеспечение компенсаций по медицинскому страхованию застрахованным лицам. На сегодняшний день число задач ведомства расширилось. Учреждение также отвечает за оказание неотложной помощи незастрахованным лицам и оказание услуг, связанных с защитой здоровья народонаселения. При изменении задач публично-правового юридического лица целесообразна смена его названия.
Новым названием учреждения станет Касса здоровья. Оно подчеркивает конечную цель деятельности ведомства – сохранение и восстановление здоровья населения.