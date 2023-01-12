Леа Данильсон-Ярг отправляет учителям электронные письма с обещанием резко повысить зарплату. Даже за счет кредита

Как стало известно Delfi, Данильсон-Ярг рассылает учителям письма по электронной почте. Структура всех писем одинаковая, различаются лишь адресаты. В первых строках письма министр объясняет, что адрес электронной почты учителя она нашла на сайте школы.

В своем письме Данильсон-Ярг пишет о том, что недавно партия Isamaa совместно с министром образования Тынисом Лукасом и другими специалистами поставила новые цели в сфере образования. Принято решение о том, что после образования новой коалиции Isamaa будет добиваться, чтобы минимальная зарплата учителей составляла 125 процентов средней зарплаты в Эстонии. По прогнозам, к 2024 году средняя зарплата учителей будет составлять более 3000 евро, говорится в письме.