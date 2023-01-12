Новости Эстонии
12.01.2023, 10:20

Леа Данильсон-Ярг отправляет учителям электронные письма с обещанием резко повысить зарплату. Даже за счет кредита

 (3)
«Как считает наша партия, эта цель реалистична», - сказала Леа Данильсон-Ярг, говоря о повышении зарплаты.
«Как считает наша партия, эта цель реалистична», - сказала Леа Данильсон-Ярг, говоря о повышении зарплаты.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг (Isamaa) проводит накануне выборов кампанию в сфере образования, непосредственно связываясь с учителями. В отправленных им письмах министр пишет о том, что средняя зарплата учителей может превысить отметку в 3000 евро уже в следующем году. Во сколько такое повышение обойдется государству, министр не комментирует.

Как стало известно Delfi, Данильсон-Ярг рассылает учителям письма по электронной почте. Структура всех писем одинаковая, различаются лишь адресаты. В первых строках письма министр объясняет, что адрес электронной почты учителя она нашла на сайте школы.

В своем письме Данильсон-Ярг пишет о том, что недавно партия Isamaa совместно с министром образования Тынисом Лукасом и другими специалистами поставила новые цели в сфере образования. Принято решение о том, что после образования новой коалиции Isamaa будет добиваться, чтобы минимальная зарплата учителей составляла 125 процентов средней зарплаты в Эстонии. По прогнозам, к 2024 году средняя зарплата учителей будет составлять более 3000 евро, говорится в письме.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии