12.01.2023, 10:20
Леа Данильсон-Ярг отправляет учителям электронные письма с обещанием резко повысить зарплату. Даже за счет кредита(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг (Isamaa) проводит накануне выборов кампанию в сфере образования, непосредственно связываясь с учителями. В отправленных им письмах министр пишет о том, что средняя зарплата учителей может превысить отметку в 3000 евро уже в следующем году. Во сколько такое повышение обойдется государству, министр не комментирует.