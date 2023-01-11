ВИДЕО | Почему сейчас, а не раньше? Рейнсалу объясняет сокращение числа работников посольства России

В видеоинтервью глава МИД отметил, что еще весной-летом планировалось достичь паритета в количестве должностей в посольстве, однако необходимо было проанализировать и оценить решение. Но теперь пришло время претворить поставленную задачу.

В данной ситуации паритет, или равенство, означает, что количество должностей в представительствах России и Эстонии, действующих в столицах, должно быть равным.

В соответствии с решением посольство России должно к1 февраля сократить число сотрудников до 8 дипломатов (в настоящий момент 21) и до 15 командированных административных, технических работников и обслуживающего персонала (в настоящий момент 23).

Очевидно, на предпринимаемый Эстонией шаг следует ожидать ответной реакции со стороны России. Рейнсалу подчеркнул, что Эстония не заинтересована в полном прекращении дипломатических отношений.

Сегодня Министерство иностранных дел организовало пресс-конференцию Урмаса Рейнсалу, которая реально продолжалась всего несколько минут. На вопрос, не следует ли рассматривать это мероприятие, как политический шаг, чтобы привлечь внимание лично к министру, ведь не за горами выборы, Рейнсалу ответил: „Нет, безусловно, нет“.