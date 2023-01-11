СПИСОК | В 2022 году под сокращение попало в три раза больше людей, чем годом ранее

После относительно спокойного января в феврале количество людей, попавших под сокращение, возросло в пять раз. Однако с каждым последующим месяцем ситуация выравнивалась, а в конце лета и вовсе казалось, что кривая пошла на спад. Однако в последние месяцы количество сокращений увеличилось в несколько раз.

Например, в прошлом месяце в колл-центре Majorel Estonia OÜ 167 человек лишилось работы. Директор фирмы объяснила это российско-украинской войной, из-за которой в стране случился всеобщий рост цен. Оплата труда стала выше, а большей прибыли не случилось.

Также можно вспомнить случай с пассажирским паромом. После регистрации судна Viking XPRS в финском судовом регистре в компании Viking Line работу потеряли 175 человек.

В ноябре прошлого года одним из самых приметных случаев коллективного сокращения стала мебельная фирма Standard, объявившая сначала о частичной консервации производства, а затем и о намерении сократить 163 работников.

На фоне резкого падения объемов грузоперевозок пострадали сотрудники государственной железнодорожной компании Operail. Там вынуждены были сократить более 100 работников, а две недели спустя добавили к этому списку еще 60 человек.

В деревообрабатывающем предприятии Barrus под сокращение попало 47 человек. Причина – повышение цен на энергоносители и высокая стоимость сосновых бревен.

Ухудшение экономической ситуации сказалось и на инфотехнологическом секторе: компания-разработчик программного обеспечения Pipedrive сократила 143 сотрудников.

Лаборатория SYNLAB вынуждена была сократить 32 человека. И это несмотря на то, что в 2021 году компания показала высокие экономические результаты, увеличив доход более чем на 30 млн евро, а чистую прибыль более чем на 10 млн евро по сравнению с 2020 годом.