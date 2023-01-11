СПИСОК | В 2022 году под сокращение попало в три раза больше людей, чем годом ранее
Последние месяцы уходящего года во многом запомнились большим количеством сокращений. Особенно тяжело пришлось компаниям, которые сотрудничали с Россией. Действительно ли прошлый год стал катастрофическим для рынка труда?
После относительно спокойного января в феврале количество людей, попавших под сокращение, возросло в пять раз. Однако с каждым последующим месяцем ситуация выравнивалась, а в конце лета и вовсе казалось, что кривая пошла на спад. Однако в последние месяцы количество сокращений увеличилось в несколько раз.
Например, в прошлом месяце в колл-центре Majorel Estonia OÜ 167 человек лишилось работы. Директор фирмы объяснила это российско-украинской войной, из-за которой в стране случился всеобщий рост цен. Оплата труда стала выше, а большей прибыли не случилось.
Также можно вспомнить случай с пассажирским паромом. После регистрации судна Viking XPRS в финском судовом регистре в компании Viking Line работу потеряли 175 человек.
В ноябре прошлого года одним из самых приметных случаев коллективного сокращения стала мебельная фирма Standard, объявившая сначала о частичной консервации производства, а затем и о намерении сократить 163 работников.
На фоне резкого падения объемов грузоперевозок пострадали сотрудники государственной железнодорожной компании Operail. Там вынуждены были сократить более 100 работников, а две недели спустя добавили к этому списку еще 60 человек.
В деревообрабатывающем предприятии Barrus под сокращение попало 47 человек. Причина – повышение цен на энергоносители и высокая стоимость сосновых бревен.
Ухудшение экономической ситуации сказалось и на инфотехнологическом секторе: компания-разработчик программного обеспечения Pipedrive сократила 143 сотрудников.
Лаборатория SYNLAB вынуждена была сократить 32 человека. И это несмотря на то, что в 2021 году компания показала высокие экономические результаты, увеличив доход более чем на 30 млн евро, а чистую прибыль более чем на 10 млн евро по сравнению с 2020 годом.
Это неполный список того, что происходило на рынке труда последние два месяца. В октябре ситуация была ничуть не лучше: ликвидация раквереского предприятия AS Liliina и потеря работы для 23 человек, еще 42 человека вынуждены были искать новую работу после объявления о банкротстве фирмы Lorinda OÜ, занимающейся производством одежды. Были и другие компании, которые также сокращали штат: Sutherland Global Services OÜ – 80 человек, AS Saajos – 34 человека, Leones Inc OÜ – 13 человек, Anna Kütus OÜ – 7 человек.
Согласно статистике Кассы по безработице, всего в прошлом году под сокращение попало 3430 человек. Для сравнения в 2021 этот показатель был почти в три раза ниже – 1244 человека. Больше всего сокращений в 2022 году было в сфере обрабатывающей промышленности, там сократили 1489 человек, или 43% от общего числа. На втором месте административная деятельность и сфера обслуживания – 642 человека. На третьем – проживание и питание – 265 человек.
Нельзя сказать, что прошлый год по части коллективных сокращений был чем-то исключительным. Однако тенденция к росту сокращений намечена, и, по словам специалистов рекрутингового агентства Manpower Eesti, нехватка работы и нехватка рабочей силы в этом году продолжат расти.