СПИСОК | В 2022 году под сокращение попало в три раза больше людей, чем годом ранее

Это неполный список того, что происходило на рынке труда последние два месяца. В октябре ситуация была ничуть не лучше: ликвидация раквереского предприятия AS Liliina и потеря работы для 23 человек, еще 42 человека вынуждены были искать новую работу после объявления о банкротстве фирмы Lorinda OÜ, занимающейся производством одежды. Были и другие компании, которые также сокращали штат: Sutherland Global Services OÜ – 80 человек, AS Saajos – 34 человека, Leones Inc OÜ – 13 человек, Anna Kütus OÜ – 7 человек.