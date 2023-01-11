Министерство иностранных дел сокращает количество работников посольства России в Эстонии

Цель решения – достичь паритета в количестве должностей в посольстве, что значит, что количество должностей в представительствах России и Эстонии, работающих в столицах, будет доведено до равного размера.

Согласно решению Россия должна сократить количество сотрудников посольства до восьми дипломатов и до пятнадцати административных, технических и обслуживающих работников.

„Эстония считает принцип равноценности очень важным в межгосударственных отношениях с Россией. Учитывая, что персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны, мы находим, что нынешний размер представительства России не оправдан“, – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

„Уже с начала войны Эстония свела двусторонние отношения с Российской Федерацией к абсолютному минимуму. Весной мы закрыли российские консульские представительства в Нарве и Тарту и выслали трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России. Теперь устанавливаем верхний предел на количество работающих в Эстонии российских дипломатов с целью достижения паритета. Сегодняшний шаг коррелирует с общим низким уровнем наших двусторонних отношений“, – добавил Рейнсалу.

На основании ноты Министерства иностранных дел, ссылающейся на статью 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях, Министерство иностранных дел хочет перейти на паритет в отношении размера представительств с 1 февраля 2023 года.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу прокомментирует нынешнее состояние дипломатических отношений между Эстонией и Российской Федерацией на сегодняшней пресс-конференции, прямую трансляцию которой можно посмотреть здесь.