СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА | С нового года повысился акциз на сигареты. Смотрите, сколько теперь стоят популярные марки

Что еще изменилось с нового года? Продажа табачных жидкостей без акцизных марок, которые находились в свободной циркуляции за пределами акцизного склада до 1 января 2023 года, разрешена до 1 января 2023 года. Начиная с 1 февраля все табачные жидкости, находящиеся в употреблении, должны быть снабжены акцизными марками.