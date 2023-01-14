14.01.2023, 09:15
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА | С нового года повысился акциз на сигареты. Смотрите, сколько теперь стоят популярные марки(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
С нового года табачные жидкости облагаются акцизом, и все доступные для потребления табачные жидкости должны быть снабжены акцизными марками. В случае их покупки из-за границы действуют ограничения, связанные с количеством, повысилась и ставка акциза на сигареты, пишет издание Ärileht.
Что еще изменилось с нового года? Продажа табачных жидкостей без акцизных марок, которые находились в свободной циркуляции за пределами акцизного склада до 1 января 2023 года, разрешена до 1 января 2023 года. Начиная с 1 февраля все табачные жидкости, находящиеся в употреблении, должны быть снабжены акцизными марками.