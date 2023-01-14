Экономика
14.01.2023, 09:15

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА | С нового года повысился акциз на сигареты. Смотрите, сколько теперь стоят популярные марки

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

С нового года табачные жидкости облагаются акцизом, и все доступные для потребления табачные жидкости должны быть снабжены акцизными марками. В случае их покупки из-за границы действуют ограничения, связанные с количеством, повысилась и ставка акциза на сигареты, пишет издание Ärileht.

Что еще изменилось с нового года? Продажа табачных жидкостей без акцизных марок, которые находились в свободной циркуляции за пределами акцизного склада до 1 января 2023 года, разрешена до 1 января 2023 года. Начиная с 1 февраля все табачные жидкости, находящиеся в употреблении, должны быть снабжены акцизными марками.

По-прежнему жидкость для электронных сигарет, содержащая никотин, и без содержания никотина не должна содержать вкусовые вещества или ароматизаторы (за исключением вкуса и аромата табака и ментола).

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