Мошенники за год выманили у жителей Эстонии более 5 млн евро. Как обезопасить себя?
В Эстонии у людей пытаются выманить деньги по телефону, заманивающими письмами и на обманных вебсайтах. В прошлом году в полицию было передано 740 сообщений об инвестиционном и банковском мошенничестве, сумма ущерба от которых превысила 5 миллионов евро.
В прошлом году в полицию поступило 267 сообщений об инвестиционном мошенничестве, сумма ущерба от которого превысила 3 миллиона евро, а о банковском мошенничестве сообщали 473 раза на сумму ущерба в размере более 2 миллионов евро.
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре рассказал, что в прошлом году жертвами банковского мошенничества становилось в среднем 2 человека в день и признаков угасания распространения такого мошенничества пока не видно. Почти все такие случаи обмана осуществляют из других стран, поэтому остановить мошенников отсюда не представляется возможным, а возвращение потерянных денег практически нереально. Выманенные деньги быстро перемещаются из банка в банк и по различным счетам и, в итоге, либо снимаются наличными из банкоматов иностранных государств, либо переходят в криптовалюту. В определённых случаях, когда человек сразу понимает, что стал жертвой мошенников, и, чтобы остановить перечисление денег, незамедлительно оповестил об этом свой банк, деньги удаётся вернуть. Чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять своих денег, нужно быть самому внимательным и усердно следить за своими данными“, - добавил Тамбре.
По сравнению с банковскими, инвестиционных мошенничеств наблюдается наполовину меньше, но общий ущерб от них почти на миллион евро больше. „В интернете существует бескрайнее количество обманных вебсайтов на тему инвестирования и торгов, поэтому всем начинающим инвесторам советую прежде всего обратиться в свой банк, чтобы получить начальные знания и рекомендации по инвестированию. Также не стоит верить человеку, который позвонил или написал вам с предложением якобы инвестировать и который в ходе беседы делает вам хорошее инвестиционное предложение с высокой доходностью или дает контакт инвестиционного консультанта, который поможет вам провести первую сделку. Как правило, такой хороший совет заканчивается большим ущербом“, - рассказал Тамбре.
Самое распространённое банковское мошенничество — это телефонный звонок, где мошенник представляется банковским работником, полицейским или представителем Google и пытается выманить у вас коды вашего Smart-ID или Mobiil-ID или ваш PIN-код. В числе банковских мошенничеств есть также и заманивающие сообщения и электронные письма, которые мошенники посылают вам от имени банка или других учреждений. В этих заманивающих сообщениях и электронных письмах есть, как правило, ссылка, которая направляет человека на первый взгляд на домашнюю страничку банка или учреждения, где человека просят ввести пароли и зайти на свой счёт. В действительности же ссылка ведет на ложный вебсайт.
„Вышеперечисленные виды мошенничества не единственные, которые распространены в Эстонии, к сожалению, их намного больше и ущерб от них в разы обширнее. Люди должны быть внимательными, потому что мошенники постоянно придумывают новые схемы выманивания у них денег и сведений“, - сказал Тамбре. - Полиция благодарит бдительных лиц, которые сразу же информируют об обмане и полицию. Благодаря им и в сотрудничестве с банками и другими учреждениями мы могли незамедлительно всех предупреждать и тем самым избежать огромных потерь, а также получить представление о распространении мошенничества“.
Примеры обмана и советы, как защититься от мошенников, можно найти на вебсайте полиции.
Будьте и вы в числе тех тысяч людей, которые уже закачали в своё смарт-устройство приложение DNS, разработанное Департаментом государственных инфосистем, что поможет снизить риск попадания на ложные вебсайты и блокирует посещение известных на сегодня опасных вебсайтов. Больше информации о приложении можно узнать здесь.