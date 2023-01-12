Мошенники за год выманили у жителей Эстонии более 5 млн евро. Как обезопасить себя?

В прошлом году в полицию поступило 267 сообщений об инвестиционном мошенничестве, сумма ущерба от которого превысила 3 миллиона евро, а о банковском мошенничестве сообщали 473 раза на сумму ущерба в размере более 2 миллионов евро.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре рассказал, что в прошлом году жертвами банковского мошенничества становилось в среднем 2 человека в день и признаков угасания распространения такого мошенничества пока не видно. Почти все такие случаи обмана осуществляют из других стран, поэтому остановить мошенников отсюда не представляется возможным, а возвращение потерянных денег практически нереально. Выманенные деньги быстро перемещаются из банка в банк и по различным счетам и, в итоге, либо снимаются наличными из банкоматов иностранных государств, либо переходят в криптовалюту. В определённых случаях, когда человек сразу понимает, что стал жертвой мошенников, и, чтобы остановить перечисление денег, незамедлительно оповестил об этом свой банк, деньги удаётся вернуть. Чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять своих денег, нужно быть самому внимательным и усердно следить за своими данными“, - добавил Тамбре.

По сравнению с банковскими, инвестиционных мошенничеств наблюдается наполовину меньше, но общий ущерб от них почти на миллион евро больше. „В интернете существует бескрайнее количество обманных вебсайтов на тему инвестирования и торгов, поэтому всем начинающим инвесторам советую прежде всего обратиться в свой банк, чтобы получить начальные знания и рекомендации по инвестированию. Также не стоит верить человеку, который позвонил или написал вам с предложением якобы инвестировать и который в ходе беседы делает вам хорошее инвестиционное предложение с высокой доходностью или дает контакт инвестиционного консультанта, который поможет вам провести первую сделку. Как правило, такой хороший совет заканчивается большим ущербом“, - рассказал Тамбре.