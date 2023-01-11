Министерство приглашает родителей задать свой вопрос о переходе на эстоноязычное обучение

Переход на эстонский язык обучения начнется в детских садах, а также в первых и четвертых классах в 2024 году и завершится в основных школах к началу 2029/2030 учебного года.

В учебных программах гимназий и профессиональных учебных заведений доля других языков может составлять до 40% от общего объема преподавания до 2029/2030 учебного года. Школа обязана обеспечить переход на обучение на эстонском языке в 10 классе не позднее 2030/2031 года, а в 11 классе - не позднее 2031/2032 года, и в 12 классе - к 2032/2033 учебному году. В профессионально-технических учебных заведениях изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования второй ступени.