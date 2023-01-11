Жители Эстонии гонятся за более высокой зарплатой: интерес к вакансиям рекордный

Результаты крупнейшего в Эстонии исследования рынка труда показали, что почти половина работающих людей (45%) следит за предложениями о работе либо активно ищет новое рабочее место, а чуть менее трети (31%) ждут предложений от работодателей. Лишь каждый четвертый работник (24%) совершенно не заинтересован в смене места работы.

„Повышенный интерес к предложениям о работе отражает и статистика портала поиска работы CVKeskus.ee – посещаемость платформы в прошлом году была рекордной, предложения о работе были просмотрены более 42 миллионов раз“, – описала происходящее на рынке труда руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер.

„Январь тоже начался с активной подачи заявлений на вакансии, и уже за первую неделю заявления на самое популярное предложение о работе подали более полутысячи кандидатов“, – добавила Грете Адлер.

В каких секторах самая высокая готовность сменить работу?

Больше всего людей, открытых для предложений и осматривающихся на рынке труда, среди работающих в сферах промышленности, транспорта, складского хозяйства и маркетинга, где более 80% работников открыты для новых возможностей. Больше всего работников, которые сами активно ищут работу, среди людей, работающих в сферах уборки и размещения.

Меньше всего открытых для новых возможностей трудоустройства работников оказалось в сфере образования, а также в сфере управления недвижимостью и ее обслуживания, где сменить место работы готовы 63% и 64% работников соответственно.

„Как и следовало ожидать, значительно более активны на рынке труда те работники, которые не получили в прошлом году прибавки к заработной плате, – прокомментировала результаты исследования руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер. – Среди работников, зарплата которых в прошлом году увеличилась, активно искали работу лишь 5%. В четыре раза больше активно ищущих работу оказалось среди тех, чья заработная плата в прошлом году уменьшилась, и в два раза больше среди работников, зарплата которых не изменилась“.