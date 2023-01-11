Жители Эстонии гонятся за более высокой зарплатой: интерес к вакансиям рекордный(2)
Проведенный Агентством по исследованию зарплат и порталом поиска работы CVKeskus.ee опрос, в котором приняли участие более 9200 человек, выявил, что 76% работающих людей готовы сменить работу. Интерес к предложениям о работе в прошлом году оказался рекордным.
Результаты крупнейшего в Эстонии исследования рынка труда показали, что почти половина работающих людей (45%) следит за предложениями о работе либо активно ищет новое рабочее место, а чуть менее трети (31%) ждут предложений от работодателей. Лишь каждый четвертый работник (24%) совершенно не заинтересован в смене места работы.
„Повышенный интерес к предложениям о работе отражает и статистика портала поиска работы CVKeskus.ee – посещаемость платформы в прошлом году была рекордной, предложения о работе были просмотрены более 42 миллионов раз“, – описала происходящее на рынке труда руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер.
„Январь тоже начался с активной подачи заявлений на вакансии, и уже за первую неделю заявления на самое популярное предложение о работе подали более полутысячи кандидатов“, – добавила Грете Адлер.
В каких секторах самая высокая готовность сменить работу?
Больше всего людей, открытых для предложений и осматривающихся на рынке труда, среди работающих в сферах промышленности, транспорта, складского хозяйства и маркетинга, где более 80% работников открыты для новых возможностей. Больше всего работников, которые сами активно ищут работу, среди людей, работающих в сферах уборки и размещения.
Меньше всего открытых для новых возможностей трудоустройства работников оказалось в сфере образования, а также в сфере управления недвижимостью и ее обслуживания, где сменить место работы готовы 63% и 64% работников соответственно.
„Как и следовало ожидать, значительно более активны на рынке труда те работники, которые не получили в прошлом году прибавки к заработной плате, – прокомментировала результаты исследования руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер. – Среди работников, зарплата которых в прошлом году увеличилась, активно искали работу лишь 5%. В четыре раза больше активно ищущих работу оказалось среди тех, чья заработная плата в прошлом году уменьшилась, и в два раза больше среди работников, зарплата которых не изменилась“.
„Без прибавки к заработной плате в прошлом году остались 40% работников, а у 6% из них зарплата и вовсе уменьшилась“, – пояснила Кадри Сеэдер.
Работники, нынешний работодатель которых не предоставляет возможности удаленной работы, также в два раза более активно ищут работу по сравнению с теми, у кого гибкий трудовой распорядок.
Работающие люди уверены в том, что найдут новую работу
По сравнению с двумя предыдущими годами уверенность работающих людей в том, что они найдут новую работу, немного повысилась.
Руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер отметила, что каждый второй принявший участие в опросе работник считает, что нашел бы место работы, равноценное нынешнему, за считанные месяцы. „Лишь 7% респондентов считают, что в нынешних условиях рынка труда им не удалось бы получить равноценное место работы“.
„Наиболее уверенно по-прежнему чувствуют себя люди, работающие в секторе информационных и телекоммуникационных технологий, однако множество хороших возможностей видят для себя также строители и работники сектора здравоохранения“, – добавила Грете Адлер.
Сложнее всего с уверенностью в возможности найти равноценное место работы у людей, занятых в сферах, связанных с искусством, культурой, журналистикой и гуманитарными науками, где каждый пятый считает, что не смог бы найти равноценное место работы.
Агентство по исследованию зарплат и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee два раза в год организуют всеэстонское исследование рынка труда и зарплат, в ходе которого проводится опрос работодателей и работников. В опросе работников, проводившемся в конце прошедшего года, приняли участие 9256 человек.