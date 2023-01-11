К осени Järve Keskus будет обновлен: что изменится?

„Обновления сделают Järve Keskus еще более уютным и комфортным для посетителей, – сказал исполнительный директор Järve Keskus Роме Арумаа. – Вскоре мы объявим тендер на строительство. Планируется начать реконструкцию в середине марта и завершить работы к концу августа“.

Во время проведения строительных работ центр будет открыт и обеспечит посетителям удобство шоппинга и беспрепятственный доступ к магазинам.

Помимо того, что центр получит более современный внешний вид, будут обновлены входы и входные лестницы. В будущем ускорят посещение центра и шесть новых эскалаторов.

Важный акцент делается на том, чтобы сделать перемещение логичным и безопасным как для пешеходов, так и для тех, кто приезжает на велосипеде или автомобиле. Доступ к центру для пешеходов будет безопаснее и удобнее, парковочные места станут шире, а использование посылочных автоматов – более оперативным. В ходе строительства будут созданы отдельные решения для безопасного передвижения семей и людей с ограниченными возможностями, а у входов появятся парковочные места для велосипедов. Крыша обновленного центра будет покрыта энергосберегающими солнечными панелями. Появятся зеленые зоны и зоны отдыха. Открытый рынок также будет обновлен.

„Järve Keskus – домашний магазин многих таллиннцев, но сюда приезжают на шоппинг со всех уголков Эстонии. Сильной стороной Järve Keskus является разнообразный выбор товаров для дома: здесь работают десятки таких магазинов. В ассортименте магазинов центра мы можем найти, например, более 7000 диванов и кресел“, - рассказал Арумаа.

За 20 лет своего существования Järve Keskus стал любимым торговым центром в регионе. Ежедневно Järve Keskus посещают более 10 000 человек, а в прошлом году центр посетили суммарно более 3,7 миллиона человек.

В 2021 году в центре уже были обновлены все общие зоны и зоны отдыха, расширился ассортимент магазинов и товаров. Järve Keskus выходит в крупный отечественный концерн Silikaat Grupp.

Обновления в Järve Keskus: