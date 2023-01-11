К осени Järve Keskus будет обновлен: что изменится?
Торговый центр Järve Keskus реконструирует фасад здания и входы, сделает тротуары более удобными и безопасными, расширит парковочные места, построит новые парковки для велосипедов, обеспечит быстрый доступ к магазинам и посылочным автоматам, установит на крыше парк солнечных батарей, а также добавит зоны отдыха и озеленение.
„Обновления сделают Järve Keskus еще более уютным и комфортным для посетителей, – сказал исполнительный директор Järve Keskus Роме Арумаа. – Вскоре мы объявим тендер на строительство. Планируется начать реконструкцию в середине марта и завершить работы к концу августа“.
Во время проведения строительных работ центр будет открыт и обеспечит посетителям удобство шоппинга и беспрепятственный доступ к магазинам.
Помимо того, что центр получит более современный внешний вид, будут обновлены входы и входные лестницы. В будущем ускорят посещение центра и шесть новых эскалаторов.
Важный акцент делается на том, чтобы сделать перемещение логичным и безопасным как для пешеходов, так и для тех, кто приезжает на велосипеде или автомобиле. Доступ к центру для пешеходов будет безопаснее и удобнее, парковочные места станут шире, а использование посылочных автоматов – более оперативным. В ходе строительства будут созданы отдельные решения для безопасного передвижения семей и людей с ограниченными возможностями, а у входов появятся парковочные места для велосипедов. Крыша обновленного центра будет покрыта энергосберегающими солнечными панелями. Появятся зеленые зоны и зоны отдыха. Открытый рынок также будет обновлен.
„Järve Keskus – домашний магазин многих таллиннцев, но сюда приезжают на шоппинг со всех уголков Эстонии. Сильной стороной Järve Keskus является разнообразный выбор товаров для дома: здесь работают десятки таких магазинов. В ассортименте магазинов центра мы можем найти, например, более 7000 диванов и кресел“, - рассказал Арумаа.
За 20 лет своего существования Järve Keskus стал любимым торговым центром в регионе. Ежедневно Järve Keskus посещают более 10 000 человек, а в прошлом году центр посетили суммарно более 3,7 миллиона человек.
В 2021 году в центре уже были обновлены все общие зоны и зоны отдыха, расширился ассортимент магазинов и товаров. Järve Keskus выходит в крупный отечественный концерн Silikaat Grupp.
Обновления в Järve Keskus:
Результатом реконструкции станет уютный центр, где каждому посетителю будет удобно и легко передвигаться.
Во время строительных работ все магазины будут работать, центр позаботится о комфорте посетителей и продавцов.
Инновации способствуют защите окружающей среды: на крыше центра появится парк солнечных батарей.
Ремонт фасадов и входов.
Для удобства посетителей появятся шесть новых эскалаторов.
Более широкие и безопасные тротуары и пешеходные переходы.
Освещение тротуаров.
Более широкие парковочные места на открытых стоянках.
Стоянки для велосипедов возле входов.
Удобные парковочные места для людей с ограниченными возможностями и семей.
Обновленные зоны отдыха и дополнительное озеленение.
Быстрый доступ к посылочным автоматам.
Обновленные магазины, единственная в регионе игровая зона Mängumaa.
Обновленный открытый рынок.