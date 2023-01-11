11.01.2023, 10:15
Хроника ДТП: грузовик съехал в кювет, на переходе сбили пешехода
ФОТО: | Õhtuleht
За минувшие сутки от вождения отстранили шесть водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
Вчера в 4:55 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Раэ на 12-м километре Таллиннской окружной дороги, где 58-летрний мужчина на грузовике Scania с прицепом съехал с дороги в кювет. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 15:55 произошло ДТП в Рапламаа в поселке Мярьямаа на Пярнуском шоссе, где 46-летний мужчина на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter сбил на нерегулируемом пешеходном переходе переходившую дорогу 76-летнюю женщину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.