Хроника ДТП: грузовик съехал в кювет, на переходе сбили пешехода

Вчера в 4:55 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Раэ на 12-м километре Таллиннской окружной дороги, где 58-летрний мужчина на грузовике Scania с прицепом съехал с дороги в кювет. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.