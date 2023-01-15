Отпуск для людей с частичной трудоспособностью: как рассчитать, в каких случаях вам положены дополнительные 7 дней, в каких - меньше

„У меня - частичная трудоспособность, и я работаю на нынешнем месте с мая. Уже сейчас, в январе, мой работодатель просит, чтобы мы запланировали летние отпуска. В марте 2023 года истекает срок моей нетрудоспособности. Необходима повторная экспертиза, и я не знаю, каковы будут ее результаты. И совершенно не понимаю, как мне планировать отпуск, и имею ли я уже право на эти дополнительные 7 дней, можно ли мне приплюсовать их в график к основному отпуску?“ - спрашивает читательница RusDelfi.