Отпуск для людей с частичной трудоспособностью: как рассчитать, в каких случаях вам положены дополнительные 7 дней, в каких - меньше(2)
Работники с частичной трудоспособностью, имеют право на удлиненный отпуск, и вместо 28 дней могут отдыхать 35. 7 отпускных дней работодателю возмещает государство. Но как рассчитать количество отпускных дней, если, к примеру, у человека появилась нетрудоспособность в середине года или если ему необходимо заново пройти экспертизу оценки трудоспособности?
„У меня - частичная трудоспособность, и я работаю на нынешнем месте с мая. Уже сейчас, в январе, мой работодатель просит, чтобы мы запланировали летние отпуска. В марте 2023 года истекает срок моей нетрудоспособности. Необходима повторная экспертиза, и я не знаю, каковы будут ее результаты. И совершенно не понимаю, как мне планировать отпуск, и имею ли я уже право на эти дополнительные 7 дней, можно ли мне приплюсовать их в график к основному отпуску?“ - спрашивает читательница RusDelfi.