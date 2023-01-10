ФОТО | Таллинн отправил во Львов две машины скорой помощи с оборудованием(8)
Сегодня Таллинн отправил в город Львов, в Украину две машины скорой помощи модели Mercedes-Benz Sprinter 319 с оснащением и медицинской аппаратурой, принадлежавших Таллиннской скорой помощи, а также аптечные товары от Ида-Таллиннской центральной больницы.
„Украине сейчас нужна поддержка во всех сферах – медицинская помощь несомненно является одним из приоритетов в условиях войны, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. – Четыре автомобиля скорой помощи мы передали Украине в прошлом году, сегодня к их числу прибавилось еще два. Это машины в хорошем состоянии, они больше не нужны Таллиннской скорой помощи, поскольку у нее в распоряжении более современные модели, но в Украине помогут спасти еще много жизней“.
Помимо двух авто Таллиннская скорая помощь отправила во Львов необходимую для оказания первой помощи медицинскую аппаратуру: аспираторы, дефибрилляторы, устройства для электрокардиограммы, перфузоры для дозировки лекарств и носилки.
Ида-Таллиннская центральная больница передала дефибрилляторы и другую аппаратуру – в общей сложности 18 устройств, 12 000 медицинских масок FFP2, а также аптечные товары: шприцы, канюли, системы для подкожной инфузии, пластыри и бинты, антисептики и проч.
Комплектацию и пересылку помощи в Украину организовал Таллиннский департамент социального обеспечения и здравоохранения. Во Львове помощь примет муниципальное недоходное предприятие „Львовское территориальное медицинское объединение“ - „Мультидисциплинарная скорая помощь и клиническая больница интенсивной помощи“.
На прошлой неделе мэр Таллинна Михаил Кылварт и вице-мэр Танель Кийк передали местному самоуправлению Житомира 14 дизельных автобусов, позже поступило еще 6 автобусов. Также были переданы электрогенераторы и другие необходимые в условиях войны предметы первой необходимости.