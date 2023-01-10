ФОТО | Таллинн отправил во Львов две машины скорой помощи с оборудованием

„Украине сейчас нужна поддержка во всех сферах – медицинская помощь несомненно является одним из приоритетов в условиях войны, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. – Четыре автомобиля скорой помощи мы передали Украине в прошлом году, сегодня к их числу прибавилось еще два. Это машины в хорошем состоянии, они больше не нужны Таллиннской скорой помощи, поскольку у нее в распоряжении более современные модели, но в Украине помогут спасти еще много жизней“.