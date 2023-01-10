ФОТО | Репс не явилась на слушания по своему обвинению, судебное заседание перенесено на март

20 декабря Харьюский уездный суд по просьбе адвокатов защиты отложил слушания по делу обвиняемой в присвоении имущества и мошенничестве бывшей министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия), которые должны были состояться 20 и 22 декабря, в связи с выданным Репс листом нетрудоспособности сроком до конца декабря.

Сегодняшнее слушание началось в 10 утра и первоначально должно было продлиться до 17:00. Сама Репс в суд не явилась. Адвокат защиты Репс Пауль Керес затребовал сделать слушания закрытыми, так как в ходе процесса должен был обсуждаться аспект, связанный с конфиденциальными персональными данными. Его просьба была удовлетворена.

Примерно через четверть часа обвинение вызвало журналистов обратно в зал суда. Разгорелись жаркие споры о причинах неявки Майлис Репс в суд: прокурор заявлял, что ей физически трудно прибыть в суд, и ставил под сомнение состояние здоровья, не позволяющее Репс присутствовать на слушаниях, например, по видеосвязи; адвокат защиты Керес, однако, подчеркнул причины, связанные с состоянием здоровья Репс, и предположил, что присутствие по видеосвязи будет не менее вредно для ее здоровья, чем пребывание в суде - из-за возможных последствий в связи со стрессовой ситуацией.

Судебное заседание по делу Майлис Репс пернесено на 23 марта. Это при условии, что к тому времени она уже родит. „В здании суда должна быть комната матери и ребенка, где можно ухаживать за новорожденными. Там есть пеленальный столик и возможность для кормления“, - сказал судья во время обсуждения дат.

Обвинение в присвоении имущества и мошенничестве