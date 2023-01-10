ФОТО | Репс не явилась на слушания по своему обвинению, судебное заседание перенесено на март(3)
Как и несколько недель назад, судебное заседание по делу Майлис Репс сегодня не состоялось. Причина - состояние здоровья обвиняемой.
20 декабря Харьюский уездный суд по просьбе адвокатов защиты отложил слушания по делу обвиняемой в присвоении имущества и мошенничестве бывшей министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия), которые должны были состояться 20 и 22 декабря, в связи с выданным Репс листом нетрудоспособности сроком до конца декабря.
Сегодняшнее слушание началось в 10 утра и первоначально должно было продлиться до 17:00. Сама Репс в суд не явилась. Адвокат защиты Репс Пауль Керес затребовал сделать слушания закрытыми, так как в ходе процесса должен был обсуждаться аспект, связанный с конфиденциальными персональными данными. Его просьба была удовлетворена.
Примерно через четверть часа обвинение вызвало журналистов обратно в зал суда. Разгорелись жаркие споры о причинах неявки Майлис Репс в суд: прокурор заявлял, что ей физически трудно прибыть в суд, и ставил под сомнение состояние здоровья, не позволяющее Репс присутствовать на слушаниях, например, по видеосвязи; адвокат защиты Керес, однако, подчеркнул причины, связанные с состоянием здоровья Репс, и предположил, что присутствие по видеосвязи будет не менее вредно для ее здоровья, чем пребывание в суде - из-за возможных последствий в связи со стрессовой ситуацией.
Судебное заседание по делу Майлис Репс пернесено на 23 марта. Это при условии, что к тому времени она уже родит. „В здании суда должна быть комната матери и ребенка, где можно ухаживать за новорожденными. Там есть пеленальный столик и возможность для кормления“, - сказал судья во время обсуждения дат.
Обвинение в присвоении имущества и мошенничестве
Прокуратура обвиняет Майлис Репс в присвоении имущества и мошенничестве. Согласно обвинению, Майлис Репс совершала присвоение, когда на посту министра образования и науки давала распоряжения работникам министерства на выполнение заданий, связанных с ее детьми. Помимо этого, Репс предъявлено обвинение в незаконном использовании заправочной карточки министерства и покрытии расходов, связанных с празднованием ее дня рождения в здании министерства.
В обвинительном заключении ей также предъявлены обвинения в мошенничестве, в результате которого за счет министерства для Репс была приобретена кофемашина, оплачены авиабилеты, транспорт и жилье ее члену семьи и погашены расходы на празднование юбилея Репс в ресторане Mon Repos.
Согласно версии прокуратуры, Майлис Репс покрыла личные расходы за счет министерства на сумму около 7500 евро, однако министерство подало гражданский иск против бывшей министра на сумму почти 120 000 евро. Более половины этой суммы - услуги по уходу за детьми, которые министерство оплачивало в течение 44 месяцев, треть - лизинг за микроавтобус Mercedes, а оставшаяся часть - кофемашина, которая стояла у нее дома полтора года, и расходы на празднование дней рождения.