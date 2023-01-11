Украинская беженка работает в аптеке: самый большой страх — эстонский язык. Боюсь, что не пойму покупателя

Кардинальных различий между работой в Украине и в Эстонии Катерина не видит

Сразу после переезда Катерина стала смотреть работу по специальности. Отмечает, что все документы и дипломы взять с собой все же успела. „Заранее все сложила, какое-то чувство было прямо“.

„У меня есть еще один диплом, медсестры, я искала работу сразу по двум специальностям, но не везло, — вспоминает украинка. — А потом написала просто в фейсбуке вопрос: „Реально ли устроиться фармацевтом?“ И мне ответили представители Benu“.

Через три недели у Катерины был первый рабочий день в аптеке на улице Петербури. „Пересмотрела в этот день всю аптеку, перечитала все лекарства, — не скрывает улыбки украинка. — Но прошло все достаточно спокойно, у меня хороший коллектив, все показали и рассказали“.

Найти так быстро работу по специальности Катерина не ожидала: „Все произошло так быстро, я сама была в шоке. Немножко волновалась, потому что другая страна“.