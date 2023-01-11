Украинская беженка работает в аптеке: самый большой страх — эстонский язык. Боюсь, что не пойму покупателя
В начале войны Катерина Носкова вместе с дочкой срочно уехала из родного Херсона. В Эстонию беженка стремилась неслучайно — здесь уже находился ее муж. Сразу по приезду Катерина стала искать работу — в Украине женщина работала провизором. В аптеку устроиться специалисту удалось, правда, консультантом. „Но в планах — доказать свою квалификацию и работать по любимой специальности“, — делится надеждами Катерина. Ее история — в материале RusDelfi.
Кардинальных различий между работой в Украине и в Эстонии Катерина не видит
Сразу после переезда Катерина стала смотреть работу по специальности. Отмечает, что все документы и дипломы взять с собой все же успела. „Заранее все сложила, какое-то чувство было прямо“.
„У меня есть еще один диплом, медсестры, я искала работу сразу по двум специальностям, но не везло, — вспоминает украинка. — А потом написала просто в фейсбуке вопрос: „Реально ли устроиться фармацевтом?“ И мне ответили представители Benu“.
Через три недели у Катерины был первый рабочий день в аптеке на улице Петербури. „Пересмотрела в этот день всю аптеку, перечитала все лекарства, — не скрывает улыбки украинка. — Но прошло все достаточно спокойно, у меня хороший коллектив, все показали и рассказали“.