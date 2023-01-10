Более 1000 семей до сих пор не получили обещанное семейное пособие. Когда придут деньги, неизвестно
Департамент социального страхования сообщил в соцсети, что из-за технического сбоя семейные пособия до сих пор не выплачены 1071 семье, хотя деньги должны были поступить еще в пятницу.
„К сожалению, из-за технического сбоя мы не смогли выплатить деньги 1071 получателю семейных пособий и компенсаций к обещанному времени, то есть к вечеру 6 января“, - сообщил департамент.
„В конце прошлой недели мы сообщили, что 1000 получателей семейных пособий получат деньги в течение пятницы, в отношении 71 человека мы должны провести дополнительную проверку. К сожалению, это оказалось сложнее, чем предполагалось, и люди не получили деньги. Выплата денег запаздывает по многим причинам. Например, у человека деньги могли быть удержаны ранее, в одних случаях платеж вернулся из банка, так как номер банковского счета и имя владельца не совпадают, в других необходимо было скорректировать расчет подоходного налога. Мы проверяем каждый случай, и осуществляем выплаты в текущем порядке. Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы как можно быстрее решить проблемы, осуществить выплаты при первой возможности, но мы не может назвать точную дату“, - сообщил в пресс-релизе департамент.