Более 1000 семей до сих пор не получили обещанное семейное пособие. Когда придут деньги, неизвестно

„В конце прошлой недели мы сообщили, что 1000 получателей семейных пособий получат деньги в течение пятницы, в отношении 71 человека мы должны провести дополнительную проверку. К сожалению, это оказалось сложнее, чем предполагалось, и люди не получили деньги. Выплата денег запаздывает по многим причинам. Например, у человека деньги могли быть удержаны ранее, в одних случаях платеж вернулся из банка, так как номер банковского счета и имя владельца не совпадают, в других необходимо было скорректировать расчет подоходного налога. Мы проверяем каждый случай, и осуществляем выплаты в текущем порядке. Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы как можно быстрее решить проблемы, осуществить выплаты при первой возможности, но мы не может назвать точную дату“, - сообщил в пресс-релизе департамент.