09.01.2023, 20:21
ФОТО И ВИДЕО | „Хотел сделать всем приятно“. Таллиннец построил на пляже Пирита сказочный ледовый городок!(1)
Алексей Ващенко построил на побережье в Пирита шикарный ледовый городок, который могут увидеть все желающие.
„Мотивация такая: людям это нравится, поэтому хорошо, если я могу тким образом сделать им что-то приятное. И у меня есть надежда, что тем самым удастся хоть в какой-то степени на короткий момент сделать мир немного лучше“, - сказал Ващенко порталу Delfi.
Идея построить снежный городок возникла у мужчины при прогулке по берегу. „Сразу представил себе, что тут можно было бы построить. Строительство заняло около трех дней“, - сказал Ващенко.