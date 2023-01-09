Новости Эстонии
09.01.2023, 20:21

ФОТО И ВИДЕО | „Хотел сделать всем приятно“. Таллиннец построил на пляже Пирита сказочный ледовый городок!

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Алексей Ващенко построил на побережье в Пирита шикарный ледовый городок, который могут увидеть все желающие.

„Мотивация такая: людям это нравится, поэтому хорошо, если я могу тким образом сделать им что-то приятное. И у меня есть надежда, что тем самым удастся хоть в какой-то степени на короткий момент сделать мир немного лучше“, - сказал Ващенко порталу Delfi.

Идея построить снежный городок возникла у мужчины при прогулке по берегу. „Сразу представил себе, что тут можно было бы построить. Строительство заняло около трех дней“, - сказал Ващенко.

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