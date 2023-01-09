ФОТО И ВИДЕО | „Хотел сделать всем приятно“. Таллиннец построил на пляже Пирита сказочный ледовый городок!

„Мотивация такая: людям это нравится, поэтому хорошо, если я могу тким образом сделать им что-то приятное. И у меня есть надежда, что тем самым удастся хоть в какой-то степени на короткий момент сделать мир немного лучше“, - сказал Ващенко порталу Delfi.