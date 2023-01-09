В Рийгикогу поддержали кандидатов на должности глав Спасательного департамента, Полиции и погранохраны и Полиции безопасности

„Все три кандидата обладают большим опытом и чувством миссии и готовы взять на себя ответственность за свое ведомство, – сказала председатель комиссии Хельо Пикхоф. – Поэтому комиссия решила поддержать их назначение на должность генеральных директоров“.

Кандидат на должность генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев на данный момент является заместителем генерального директора ведомства в сфере охраны границы. В течение 16 лет он занимал различные должности в Департаменте гражданства и миграции и Департаменте полиции и пограничной охраны. Его деятельность была в первую очередь связана с миграционной сферой и охраной границы. Пограничной деятельностью он занимался как на государственном, так и на международном уровне. Беличев имеет магистерскую степень по юриспруденции.

Кандидат на должность генерального директора Спасательного департамента Марго Клаос работает руководителем Лыунаского спасательного центра департамента и председателем Южно-Эстонской региональной кризисной комиссии. Он имеет длительный опыт работы в сфере спасения. Кроме того, он руководил рабочей группой Государственной канцелярии по защите населения и преподавал в Академии внутренней обороны. Затем он был представителем Спасательного департамента в Европейской ассоциации руководителей пожарных служб (FEU) и председателем правления Эстонского союза начальников пожарных и спасательных команд. Клаос закончил магистратуру Таллиннского технического университета по административному управлению и продолжает обучение по специальности социологии в докторантуре Тартуского университета. Клаос с отличием закончил Спасательный колледж Эстонской академии государственной обороны.