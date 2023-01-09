В Рийгикогу поддержали кандидатов на должности глав Спасательного департамента, Полиции и погранохраны и Полиции безопасности(2)
Сегодня на заседании правовая комиссия Рийгикогу поддержала кандидатуру Эгерта Беличева на должность генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны, кандидатуру Марго Клаоса на должность генерального директора Спасательного департамента и кандидатуру Марго Паллосона на должность генерального директора Департамента полиции безопасности.
„Все три кандидата обладают большим опытом и чувством миссии и готовы взять на себя ответственность за свое ведомство, – сказала председатель комиссии Хельо Пикхоф. – Поэтому комиссия решила поддержать их назначение на должность генеральных директоров“.
Кандидат на должность генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев на данный момент является заместителем генерального директора ведомства в сфере охраны границы. В течение 16 лет он занимал различные должности в Департаменте гражданства и миграции и Департаменте полиции и пограничной охраны. Его деятельность была в первую очередь связана с миграционной сферой и охраной границы. Пограничной деятельностью он занимался как на государственном, так и на международном уровне. Беличев имеет магистерскую степень по юриспруденции.
Кандидат на должность генерального директора Спасательного департамента Марго Клаос работает руководителем Лыунаского спасательного центра департамента и председателем Южно-Эстонской региональной кризисной комиссии. Он имеет длительный опыт работы в сфере спасения. Кроме того, он руководил рабочей группой Государственной канцелярии по защите населения и преподавал в Академии внутренней обороны. Затем он был представителем Спасательного департамента в Европейской ассоциации руководителей пожарных служб (FEU) и председателем правления Эстонского союза начальников пожарных и спасательных команд. Клаос закончил магистратуру Таллиннского технического университета по административному управлению и продолжает обучение по специальности социологии в докторантуре Тартуского университета. Клаос с отличием закончил Спасательный колледж Эстонской академии государственной обороны.
Кандидат на должность генерального директора Департамента полиции безопасности Марго Паллосон имеет длительный стаж работы в департаменте. Паллосон закончил магистратуру Таллиннского технического университета по международным отношениям и европейско-азиатским исследованиям и Академию внутренней обороны по специальности досудебного расследования.
Срок пребывания в должности генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару истекает 1 апреля, генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера – 1 мая, а генерального директора Департамента полиции безопасности Арнольда Синисалу – 16 июня.
В заседании комиссии приняли участие министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, кандидат на должность генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев, кандидат на должность генерального директора Спасательного департамента Марго Клаос и кандидат на должность генерального директора Департамента полиции безопасности Марго Паллосон.
Генеральных директоров Департамента полиции и пограничной охраны, Спасательного департамента и Департамента полиции безопасности назначает правительство по предложению министра внутренних дел после того, как выслушает мнение правовой комиссии Рийгикогу. В случае руководителя Департамента полиции безопасности также учитывается мнение специальной комиссии Рийгикогу по надзору за учреждениями безопасности. Срок полномочий генеральных директоров – пять лет.
Специальная комиссия по надзору за учреждениями безопасности также поддержала кандидатуру Марго Паллосона.