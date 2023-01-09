09.01.2023, 17:07
Вице-мэр Тарту уходит в отставку и покидает социал-демократов: пропало доверие
„Сегодня я сообщила мэру Тарту Урмасу Клаасу и председателю Тартуского отделения Социал-демократической партии Кадри Леэтмаа, что ухожу в отставку с поста вцие-мэра. Я делаю это потому, что между мной и командой тартуских социал-демократов уже некоторое время отсутствует доверие. Без взаимного доверия я не могу оставаться вице-мэром от социал-демократов и представлять эту партию в горуправе“, - сообщила Геа Кангиласки в соцсетях.
Кангиласки заявила, что продолжит заниматься политикой и присоединится к фракции Eesti 200 в Тартуском горсобрании. Также она будет баллотироваться от Eesti 200 в Тарту на парламентских выборах.