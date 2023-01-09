Вице-мэр Тарту уходит в отставку и покидает социал-демократов: пропало доверие

„Сегодня я сообщила мэру Тарту Урмасу Клаасу и председателю Тартуского отделения Социал-демократической партии Кадри Леэтмаа, что ухожу в отставку с поста вцие-мэра. Я делаю это потому, что между мной и командой тартуских социал-демократов уже некоторое время отсутствует доверие. Без взаимного доверия я не могу оставаться вице-мэром от социал-демократов и представлять эту партию в горуправе“, - сообщила Геа Кангиласки в соцсетях.