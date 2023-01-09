В пятницу в Таллиннском ботаническом саду взметнутся паруса Зеленой столицы Европы

В основе произведения лежит контраст – растения Арктики простив тропических растений и флора океана против наземной флоры. На виды, снятые сверху вниз, смотреть следует снизу вверх, что является свидетельством родственных связей всех жизненных форм.

Период летнего солнцестояния 2022 года Пеэтер Лауритс провел у Северного Ледовитого океана, на расположенном в самой северной точке Европы маяке Слеттнес, где по приглашению Хильде Мети, Сигне Лиден и Арьена Мулдера принимал участие в воркшопе Academy for Rhythmorphology. „Цель воркшопа заключалась в том, чтобы в пик полярного дня сконцентрироваться на ритмических движениях природы, в особенности, на ритме приливов и отливов, и познакомиться с океанской биотой, – объяснил Лауритс. – В воркшопе приняли 12 художников, представляющих разные страны и разные специализации. Вместе мы в течение недели записывали подводные звуки, снимали под водой видео, фотографировали, просеивали планктон, делали замеры и проводили семинары“.

В год, когда Таллинн носит звание Зеленой столицы Европы, одной из главных целей является рост всеобщей экологической осознанности, поэтому и специальная программа Таллиннского ботанического сада занимает важное место в программе Зеленой столицы. „В ситуации, когда мы потребляем в несколько раз больше экологических ресурсов Земли, чем может воспроизвести природа, необходимо четко осознать, что бережное отношение к экологии должно быть общепринятым принципом. У нас просто нет другого выбора. Поэтому посредством различных мероприятий и программ Зеленой столицы мы призываем людей размышлять на темы, связанные с экологией, чтобы лучше понять, почему важно беречь окружающую среду и каким образом каждый человек сам может сделать оптимальный вклад в заботу об экологии“, – сказала руководитель проекта „Таллинн – Зеленая столица Европы“ Криста Кампус.

Произведение „Паруса Ледовитого океана в небе Пальмового дома“ можно будет увидеть в Пальмовом доме до последнего дня 2023 года.