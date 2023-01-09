Крупнейший эстонский продавец газа остался в феврале без поставки

С конца прошлого года компания Eesti Gaas пыталась забронировать возможность поставки в феврале новой партии сжиженного природного газа (LNG) через клайпедский терминал. По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каазика, компании не удалось на февраль забронировать поставку, так как из-за технических проблем терминала возможности бронирования были отменены.

Eesti Gaas отправится в Клайпеду за очередной порцией LNG 17-18 января. „На март рассматриваются различные варианты“, - сказал Каазик. Прежде всего попытаются забронировать новое время для получения газа с клайпедского терминала. По заверению Каазика, несмотря на отмену поставки газа из Клайпеды в феврале, потребности Eesti Gaas в топливе на первый квартал покрыты.

В запасе имеется также возможность использовать начинающий работу LNG-терминал в финском порту Инкоо. Согласно информации Каазика, в Инко продолжаются пуско-наладочные работы и закачка газа в трубы еще не началась. „Насколько нам известно, места там еще не бронируются, ожидают реального запуска терминала“, - сообщил Каазик. Ситуация с возможностью и потребностью использования финского терминала должна выясниться до конца января, добавил он.