Новости Эстонии
12.01.2023, 11:20

Распоряжение министра позволяет теперь выращивать в Эстонии чуть более „крепкую“ коноплю

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Конопляное поле
Конопляное поле
ФОТО: ALDO LUUD | ÕHTULEHT

Согласно распоряжению министра здравоохранения и труда Пеэпа Петерсона, с этого года в Эстонии можно выращивать коноплю, в которой содержится немного больше психотропных веществ, чем разрешалось ранее. Вместе с тем в список наркотических веществ внесены два новых и малоизученных подвида ЛСД (LSD - сокращенное название диэтиламида лизергиновой кислоты, один из самых известных психоделликов, или галлюциногенов).

Содержащееся в конопле наркотическое вещество носит химическое название тетрагидроканнабинол (THC). В Европейском союзе сельхозпроизводители могут при определенных условиях выращивать сорта конопли, включенные специальный перечень.

Если раньше максимально допустимое содержание в растениях THC могло быть 0,2%, то с начала нового года этот показатель повышен до 0,3%, пишет Forte.

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