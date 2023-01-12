Распоряжение министра позволяет теперь выращивать в Эстонии чуть более „крепкую“ коноплю

Согласно распоряжению министра здравоохранения и труда Пеэпа Петерсона, с этого года в Эстонии можно выращивать коноплю, в которой содержится немного больше психотропных веществ, чем разрешалось ранее. Вместе с тем в список наркотических веществ внесены два новых и малоизученных подвида ЛСД (LSD - сокращенное название диэтиламида лизергиновой кислоты, один из самых известных психоделликов, или галлюциногенов).