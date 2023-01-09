В Эстонии участились случаи сокращения работников. Знаете ли вы свои права?
По данным Инспекции труда, во время предыдущего экономического кризиса количество трудовых споров увеличилось более чем вдвое. Царящая сегодня неопределенность в экономике также может увеличить в новом году число трудовых споров и увольнений, и поэтому важно, чтобы каждый сотрудник знал свои права.
Обычно в год возникает до 3000 трудовых споров, но, например, в 2009 году количество таких споров увеличилось до 6300. „Темы трудовых споров остаются прежними – большая часть претензий связана с невыплатой заработной платы и отпускных, а также требований компенсации“, - сказала специалист по коммуникации Инспекции труда Каролин Лийс Тамм.
Влияние предыдущего экономического кризиса можно увидеть и в статистике страхования расходов на правовую помощь ERGO. „В 2009 году работники подали в среднем в 2–3 раза больше заявлений, чем в любой предыдущий или последующий год“, - добавил руководитель портфеля страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвет.
В последние месяцы на эстонский рынок труда обрушилась первая крупная волна увольнений, и многие предприятия уже объявили о планах сокращений на следующий квартал. Кальвет описал несколько распространенных ситуаций, когда сотрудники часто не знают своих прав и смиряются с неприемлемо несправедливыми решениями.
Расторжение трудового договора на неправильных основаниях
Для предприятия сокращение означает расходы, равные заработной плате сотрудника за несколько месяцев, поэтому недобросовестные работодатели могут начать искать причины для увольнения работников. „Они начинают думать о том, как избавиться от работника со дня, не выплачивая компенсацию. Здесь важно, чтобы каждый работник знал, что сокращению должны предшествовать предупреждения, а нарушения трудовых обязанностей должны фиксироваться“, - пояснил Кальвет.
При увольнении работника работодатель должен подробно указать причину расторжения трудового договора. „Это означает, например, что в прошлом работнику были вынесены предупреждения, но он ничего не предпринял для улучшения своей работы. Человек не может быть уволен без причины или по надуманной причине, и в этом случае работник имеет право оспорить расторжение договора в комиссии по трудовым спорам“, - добавил Кальвет.
Расторжение договора по соглашению сторон
Если вы обнаружили на своем столе бумагу, где говорится о расторжении трудовых отношений по соглашению сторон, не стоит спешить ее подписывать. „При подписании любого документа правило заключается в том, что сначала вы обязательно обдумываете, что именно подписываете, и, если необходимо, берете время на размышления и консультации, – добавил Кальвет. – Если работодатель хочет прекратить трудовые отношения по соглашению сторон, работник не обязан давать свое согласие“.
Несправедливое взыскание возмещения убытков с работника
В практике ERGO был случай, когда к страхованию расходов на правовую помощь обратился клиент, от которого работодатель потребовал возмещения ущерба в размере более 65 000 евро. „По мнению работодателя, в силу нарушения трудовых обязанностей работник был виновен в недостаче товара, и работодатель подал против него иск в суд, – рассказал Кальвет. – Судебный процесс длился свыше трех с половиной лет и обошелся более чем в 7000 евро. К счастью, судебные издержки клиента были покрыты страховкой, а иск работодателя был отклонен, то есть клиенту ничего не пришлось платить“.
На ваше место наняли нового человека
До прекращения трудовых отношений работодатель обязан по возможности предложить работнику другую работу. „Как правило, решение о сокращении принимается в связи с экономическими трудностями и его цель – уменьшить число работников, поэтому у предприятия не всегда есть возможность предложить другую должность, – пояснил Кальвет. – Однако бывает и так, что вас увольняют, а на ваше место нанимают нового человека. В этом случае вы имеете право оспорить решение о сокращении“.
По словам Кальвета, каждый работодатель должен соблюдать Закон о трудовом договоре, в котором указано, когда именно работодатель должен уведомлять работника об увольнении, какие пособия и в каком размере выплачивать и т.д. „Самый простой способ узнать свои права – ознакомиться с соответствующим законом, следить за тем, чтобы работодатель все делал правильно, и при необходимости проконсультироваться со специалистом“, - добавил Кальвет.
В ситуациях, когда с застрахованным или его семьей обошлись несправедливо и это влечет за собой финансовые расходы или невыплату компенсации, на помощь придет страхование расходов на правовую помощь ERGO, покрывающее расходы, связанные с юридической помощью, защитой прав в суде и консультированием, как вести себя в конкретной ситуации.