В Эстонии участились случаи сокращения работников. Знаете ли вы свои права?

Обычно в год возникает до 3000 трудовых споров, но, например, в 2009 году количество таких споров увеличилось до 6300. „Темы трудовых споров остаются прежними – большая часть претензий связана с невыплатой заработной платы и отпускных, а также требований компенсации“, - сказала специалист по коммуникации Инспекции труда Каролин Лийс Тамм.

Влияние предыдущего экономического кризиса можно увидеть и в статистике страхования расходов на правовую помощь ERGO. „В 2009 году работники подали в среднем в 2–3 раза больше заявлений, чем в любой предыдущий или последующий год“, - добавил руководитель портфеля страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвет.

В последние месяцы на эстонский рынок труда обрушилась первая крупная волна увольнений, и многие предприятия уже объявили о планах сокращений на следующий квартал. Кальвет описал несколько распространенных ситуаций, когда сотрудники часто не знают своих прав и смиряются с неприемлемо несправедливыми решениями.

Расторжение трудового договора на неправильных основаниях

Для предприятия сокращение означает расходы, равные заработной плате сотрудника за несколько месяцев, поэтому недобросовестные работодатели могут начать искать причины для увольнения работников. „Они начинают думать о том, как избавиться от работника со дня, не выплачивая компенсацию. Здесь важно, чтобы каждый работник знал, что сокращению должны предшествовать предупреждения, а нарушения трудовых обязанностей должны фиксироваться“, - пояснил Кальвет.

При увольнении работника работодатель должен подробно указать причину расторжения трудового договора. „Это означает, например, что в прошлом работнику были вынесены предупреждения, но он ничего не предпринял для улучшения своей работы. Человек не может быть уволен без причины или по надуманной причине, и в этом случае работник имеет право оспорить расторжение договора в комиссии по трудовым спорам“, - добавил Кальвет.

Расторжение договора по соглашению сторон