Новости Эстонии
11.01.2023, 11:15

Семейные пособия снова начнут получать некоторые из тех, кому выплаты прекратили. Четкие ответы на вопросы по поводу нового закона

 
ФОТО: Shutterstock

6 января президент подписал широко обсуждаемый закон о семейных пособиях, который увеличивает размер семейных пособий и меняет некоторые условия их получения. Поддержку в каком размере снова начнут получать семьи, не получавшие ее ранее и будет ли она выплачена задним числом? Какие семьи нововведения не коснутся? С помощью Министерства социальных дел в вопросе разбирался Pere ja Kodu.

По старому закону пособие на первого и второго ребенка составляет 60 евро, а пособие на третьего ребенка - 100 евро в месяц, кроме того, семьи с тремя и более детьми получали пособие для многодетных семей в размере 300 евро в месяц. Согласно обнародованному на днях закону, пособие на первого и второго ребенка увеличено до 80 евро, а пособие для многодетных увеличено до 650 евро. Семьи с тремя детьми начнут получать по 910 евро ежемесячно чистыми?

Детское пособие на первого и второго ребенка составит 80 евро в месяц, пособие на ребенка одинокого родителя - 80 евро в месяц, пособие на многодетную семью, воспитывающую 3-6 детей 650 евро и 850 евро на семью, воспитывающую 7 и более детей. Пособие на третьего ребенка остается неизменным и составляет 100 евро в месяц. Таким образом, семьи с тремя детьми имеют право на пособие в размере 910 евро (пособие на многодетность 650 + на детей 80+80+100).

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