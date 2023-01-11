Семейные пособия снова начнут получать некоторые из тех, кому выплаты прекратили. Четкие ответы на вопросы по поводу нового закона
6 января президент подписал широко обсуждаемый закон о семейных пособиях, который увеличивает размер семейных пособий и меняет некоторые условия их получения. Поддержку в каком размере снова начнут получать семьи, не получавшие ее ранее и будет ли она выплачена задним числом? Какие семьи нововведения не коснутся? С помощью Министерства социальных дел в вопросе разбирался Pere ja Kodu.
По старому закону пособие на первого и второго ребенка составляет 60 евро, а пособие на третьего ребенка - 100 евро в месяц, кроме того, семьи с тремя и более детьми получали пособие для многодетных семей в размере 300 евро в месяц. Согласно обнародованному на днях закону, пособие на первого и второго ребенка увеличено до 80 евро, а пособие для многодетных увеличено до 650 евро. Семьи с тремя детьми начнут получать по 910 евро ежемесячно чистыми?