ФОТО | На шоссе перевернулся автобус

Сегодня в десять часов в полицию поступило сообщение о том, что автобус с пассажирами съехал в кювет на первом километре дороги Саула.

В момент аварии в автобусе находились водитель автобуса и шесть пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал.

К настоящему времени пассажиры уже смогли уехать на другом транспорте, а водителя автобуса полиция забрала обратно в город. Автобус не мешает движению, автобусная компания вскоре заберет его.

Транспортный департамент и полиция напоминают, что дорожные условия по всей Эстонии остаются опасными и необходимо считаться с тем, что на шоссе работает затрудняющий движение обслуживающий транспорт.